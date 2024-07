video suggerito

L’oroscopo di domani, venerdì 19 luglio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, venerdì 19 Luglio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. C’è ancora grande energia: il Sole gode ancora della spinta coraggiosa di Urano e Marte. Il segno fortunato è il Capricorno mentre il segno sfortunato la Bilancia. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell’oroscopo di domani, venerdì 19 luglio 2024, il Sole continua ad essere sollecitato da Marte e Urano, con forza ed energia non sempre controllate. La Luna sta in Sagittario la mattina e in Capricorno il pomeriggio dove, domenica, sarà Luna piena per la seconda volta tra Cancro e Capricorno. Il segno fortunato é il Capricorno mentre il segno sfortunato la Bilancia.

Ariete

Amore: non è tutto rose e fiori.

Lavoro: in questo campo sei assolutamente imbattibile.

Fortuna: vorresti che tutto sia sempre come in una favola ma ti devi adeguare a un po’ di avventura e a emozioni contrastanti.

Il consiglio del giorno: cerca di buttarla sempre in caciara.

Voto: 5 e mezzo irritabile.

Toro

Amore: il tuo desiderio più profondo è rotolarti per ore tra le lenzuola.

Lavoro: hai bisogno più di fatti che di teorie.

Fortuna: la consideri solo se è un gusto di gelato da gustare durante il pomeriggio accaldato.

Il consiglio del giorno: guarda i documentari sul canale della National Geographic.

Voto 7 molto concreto.

Leggi anche L’oroscopo di giovedì 18 luglio 2024

Gemelli

Amore: prima deve trastullare per bene la vostra mente.

Lavoro: la routine vi annoia parecchio.

Fortuna: la corsia su cui viaggia è sempre libera.

Il consiglio del giorno: per voi sono ottimali quei progetti di volontariato ma devono essere di portata nazionale.

Voto 7 e mezzo intellettuali.

Cancro

Amore: alterni la frase ‘amo tutti a odio tutti’.

Lavoro: troppo caotico per essere ragionevole.

Fortuna: anche se ci fosse, tu proprio non riusciresti neppure a notarla.

Il consiglio del giorno: meditazione di prima mattina per rasserenare la mente.

Voto 5 – agitatissimo.

Leone

Amore: ti concedi solo con l’aria condizionata a 21 gradi.

Lavoro: il massimo per te è il minimo sbattimento con il massimo risultato.

Fortuna: è la tua perfetta compagna per giocare a scopone scientifico.

Il consiglio del giorno: organizza uscite solo serali meglio se dopo il tramonto.

Voto 7 e mezzo solo relax.

Vergine

Amore: evoluzioni da ginnasta.

Lavoro: diritta alla meta senza aspettare nessuno.

Fortuna: come al tiro a segno delle giostre, puoi proprio fare centro e vincere il peluche gigante.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso per diventare insegnante di pilates.

Voto 7 atletica.

Bilancia

Amore: un po’ troppo perfettina.

Lavoro: non ammetti errori e debolezze.

Fortuna: ti rallegra ma non è fondamentale.

Il consiglio del giorno: attenta perché non tutti potrebbero accettare le tue critiche anche se costruttive.

Voto 5 e mezzo bisbetica.

Scorpione

Amore: stai riscaldando i motori.

Lavoro: nel tuo silenzio momentaneo ti preparati alla grande rivincita.

Fortuna: non vedi l’ora di sfidarla in campo aperto e dimostrarle tutte le tue capacità.

Il consiglio del giorno: prepara le scarpette da ballo per un weekend pieno di eventi e di nottate infuocate.

Voto 7 e mezzo all’arrembaggio.

Sagittario

Amore: è come le ciliegie, una tira l’altra.

Lavoro: un vero guru del business.

Fortuna: la sai gestire perfettamente col tuo grandissimo ingegno.

Il consiglio del giorno: scrivi la tua ‘top five’ dei viaggi che vuoi fare entro la fine dell’anno.

Voto 7 e mezzo super ricettivo.

Capricorno

Amore: anche qui sei imbattibile.

Lavoro: sei come un centravanti da sfondamento

Fortuna: ti aiuta a ‘spingere’ ancora di più in tutto quello che fai.

Il consiglio del giorno: siccome ti piace esagerare puoi fare una lezione di Bikram yoga con la sala a una temperatura di 45 gradi.

Voto 8 e mezzo attivissimo.

Acquario

Amore: sei quasi alla fine della dieta obbligatoria.

Lavoro: l’importante ora è pianificare

Fortuna: ricompare come il deca nei pantaloni appena lavati.

Il consiglio del giorno: devi avere più fiducia in te stesso.

Voto 6 e almeno 8 ore di sonno.

Pesci

Amore: siete serissimi su questo argomento.

Lavoro: qui l’impegno è massimo.

Fortuna: voi l’allenate tutti i giorni.

Il consiglio del giorno: partitella serale a tennis.

Voto 7 e mezzo volate altissimi.