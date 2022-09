Attentato in Mozambico, morta la suora italiana Maria De Coppi Attentato in Mozambico, morta una suora italiana. La vittima dell’agguato è suor Maria De Coppi, in Mozambico dal 1963.

A cura di Gabriella Mazzeo

Suor Maria De Coppi, foto da Facebook

Una suora italiana è stata uccisa in un attentato avvenuto nella serata di ieri, martedì 6 settembre, in Mozambico. Maria De Coppi, così si chiamava la vittima, faceva parte della diocesi di Concordia e Pordenone ed era in missione a Chipene. A comunicare quanto avvenuto sono state proprio le religiose della comunità comboniana con una nota della Segreteria generale. Secondo quanto reso noto, De Coppi sarebbe l'unica vittima dell'agguato.

La suora sarebbe stata attaccata da uomini armati. Secondo quanto reso noto dal Centro Missionario Concordia Pordenone, gli autori dell'attentato hanno assaltato i convogli della missione e dato fuoco a tutte le opere parrocchiali. I sopravvissuti sono in fuga verso Nacala.

Tra loro vi sarebbero don Lorenzo Barro, di Portogruaro e don Loris Vignadel, di Corva (frazione di Azzano Decimo). Entrambi sono in buona salute. "Stanno entrambi bene grazie a Dio – hanno scritto sulla pagina Facebook – I ribelli hanno assaltato la missione e hanno appiccato il fuoco. Suor Maria è purtroppo rimasta uccisa".

De Coppi aveva 83 anni e lavorava in Mozambico dal 1963. La suora aveva acquisito la cittadinanza mozambicana e prestava servizio sul luogo da 59 anni. Aveva partecipato a diverse missioni nella provincia di Nampula e conosceva bene il territorio. Con lei lavoravano anche Vignandel, parroco di Chions (Pordenone) e don Lorenzo Barro, rettore del seminario diocesano pordenonese.

In aggiornamento