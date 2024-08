video suggerito

Attacca una vasca da bagno a una jeep e poi si schianta in strada: gravissimo 20enne Un ragazzo di vent'anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale in Valle d'Aosta: è entrato in una vasca da bagno, attaccata a una jeep, e si è fatto trascinare per strada. Il veicolo è poi finito contro una casa. Il ventenne è in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 15 agosto, un ragazzo è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Morgex, un comune che si trova in Valle d'Aosta. Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, avrebbe attaccato la vasca da bagno a una jeep, ci sarebbe saltato su e si sarebbe poi schiantato. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

La dinamica dell'incidente

L'episodio si è verificato nella frazione Arpy. Il ventenne si trovava insieme a un altro giovane. I due hanno deciso di attaccare una vasca da bagno, che normalmente è utilizzata per abbeverare le mucche, a un'automobile. La vittima vi è entrato dentro e ha deciso di farsi trascinare per le strade del comune. Il fuoristrada poco dopo è finito contro una casa: probabilmente il conducente ha perso il controllo in questo gioco che è finito molto male.

Il 20enne ha riportato un grave trauma cranico

Sono stati subito chiamati i soccorsi. Il ventenne che si trovava nella vasca, che si chiama Didier Quinson, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Aosta dove è stato ricoverato: attualmente è nel reparto di Rianimazione e in prognosi riservata. Ha infatti sbattuto la testa con violenza contro un muro: i medici e i paramedici del 118 lo hanno trovato con un grave trauma cranico. L'altro giovane è invece rimasto lievemente ferito. Non è chiaro se per lui è stato necessario o meno il ricovero.

Oltre agli operatori sanitari del 118 sono intervenute le forze dell'ordine. I carabinieri hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli su quanto accaduto.