Atene, Papa Francesco bloccato da prete ortodosso: “Sei un eretico”. Allontanato Papa Francesco è stato bloccato e aggredito verbalmente da un prete ortodosso durante la sua visita ad Atene. Il religioso ha accusato il Pontefice Bergoglio di “essere eretico”. L’uomo è stato allontanato dalle forze di sicurezza.

A cura di Gabriella Mazzeo

Papa Francesco è stato bloccato e apostrofato da un sacerdote greco-ortodosso poco prima del suo ingresso nell'Arcidiocesi di Atene dove avrebbe dovuto incontrare l'arcivescovo di tutta la Grecia Ieronymos II. L'uomo è stato subito allontanato dalla polizia. Il video dell'episodio è stato pubblicato dai media greci e mostre l'uomo urlare in greco contro il Pontefice. "Sei un eretico" avrebbe detto il sacerdote greco-ortodosso prima di essere allontanato dalle forze di sicurezza, fortunatamente senza ulteriori disordini. Il Papa ha proseguito sulla tabella di marcia indicata incontrando privatamente l'arcivescovo presso l'Arcivescovado ortodosso e poi presenziando con il religioso ateniese davanti ai rispettivi seguiti nella "Sala del Trono".

Il capo della Santa Sede era atterrato ad Atene nella tarda mattinata dopo un altro episodio allarmante verificatosi nella giornata di ieri venerdì 3 dicembre a Cipro. Le forze di sicurezza hanno infatti fermato e allontanato un uomo armato di coltello che ha cercato di entrare nello stadio dove era in programma la messa di Papa Francesco. L'uomo di 43 anni è stato subito placcato e arrestato. Non è ancora noto il movente né con quali intenzioni la persona arrestata avesse cercato di fare irruzione all'interno dello stadio. Non sono stati resi noti dettagli sulla sua identità. Fuori dallo stadio anche diversi striscioni contro il Pontefice Bergoglio. I manifesti recitavano lo slogan: "Il Papa è persona non gradita".

Nella giornata di oggi, nonostante l'episodio, Papa Francesco ha comunque incontrato subito dopo il suo arrivo il ministro degli Esteri Nikos Dendias, la presidente della Repubblica Ellenica Ekaterini Sakellaropoulou per la cerimonia di benvenuto. Poi l'appuntamento previsto anche con il primo ministro Kyriakos Mitsotakis.