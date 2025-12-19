Assalto a un tir di sigarette sulla Statale 16: commando di rapinatori fugge col bottino nonostante la scorta

Un tir carico di sigarette è stato assaltato sulla Statale 16, all’altezza di Cerignola. I malviventi sono riusciti a fuggire con il bottino nonostante la presenza di un’auto di scorta per il furgone.

Immagine di repertorio.

Sulla statale 16, all'altezza di Cerignola (Foggia), un furgone adibito al trasporto di sigarette è stato assaltato da alcuni criminali. Stando ad una prima ricostruzione, ad agire sono state più persone a bordo di alcuni mezzi che si sarebbero avvicinate al furgone, sparando colpi di arma da fuoco per intimidire il conducente.

Il furgone si è fermato davanti a un altro mezzo pesante messo di traverso lungo la carreggiata proprio per portare a termine la rapina. Il secondo veicolo è stato poi dato alle fiamme per impedire il passaggio delle autovetture. Il carico di sigarette, a quanto si apprende, è stato rubato e portato via dal furgone. Nell'azione, nessuno sarebbe rimasto ferito.

Indagano sull'accaduto i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi sul luogo del colpo, sentendo anche la versione fornita dal conducente alla guida del mezzo pesante e da altri testimoni. La strada è stata bloccata per tutta la mattinata per permettere alle autorità di effettuare i rilievi: l'operazione ha causato pesanti disagi alla circolazione. Secondo quanto ricostruito, i banditi erano almeno 5, mentre il furgone era scortato da un'auto di sicurezza.

La rapina sarebbe stata pianificata con attenzione, probabilmente anche tramite lo studio dei movimenti del conducente del furgone e della "scorta" ad esso assegnata. I malviventi avrebbero sparato in aria per intimorire i presenti poco prima di salire sul furgone preso di mira e portare via il carico di sigarette a bordo. A nulla è servita la presenza della vigilanza, che non è servita a intimorire i ladri.

La banda, sempre stando ai rilievi delle forze dell'ordine, aveva evidentemente programmato l'intero piano, scegliendo anche il giorno e il momento più adatto per colpire e portare via le sigarette senza rischiare di essere intercettati dalle autorità.