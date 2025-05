video suggerito

Asiago, atterraggio da incubo: aereo da turismo precipita e si schianta, due feriti gravi Atterraggio drammatico ad Asiago (Vicenza) per un aereo da turismo precipitato stamattina nei pressi dell’aeroporto. Due persone sono rimaste gravemente ferite. Ancora da chiarire le cause dell’incidente. Indagini in corso. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un volo che doveva essere una tranquilla esperienza panoramica si è trasformato in un incubo per i passeggeri di un piccolo aereo da turismo precipitato questa mattina, giovedì 30 maggio, nei pressi dell’aeroporto di Asiago, in provincia di Vicenza. Il velivolo, impegnato in una manovra di atterraggio, si è schiantato al suolo provocando un drammatico incidente che ha lasciato due persone gravemente ferite. Le loro condizioni, pur serie, non sarebbero comunque tali da far temere per la vita.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo stava completando la fase finale dell’avvicinamento alla pista quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso quota bruscamente fino a impattare violentemente contro il terreno. Non è ancora chiaro se a provocare l’incidente sia stato un errore del pilota, un guasto tecnico improvviso o fattori esterni imprevisti. Le autorità competenti hanno avviato le indagini per fare piena luce sulla dinamica dell’accaduto, raccogliendo testimonianze, analizzando i resti del velivolo e studiando le condizioni meteo al momento dell’impatto.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i soccorsi del Suem 118, supportati dall’elicottero sanitario di Treviso Emergenze. I due feriti, entrambi in condizioni serie ma stabili, sono stati rapidamente stabilizzati e trasferiti con urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove sono ora sottoposti a cure specialistiche. La prontezza e l’efficienza dell’intervento medico sono state fondamentali per evitare conseguenze peggiori e hanno permesso di agire in tempi rapidi in un contesto estremamente delicato.

L’aeroporto di Asiago, noto come punto di riferimento per voli turistici e sportivi nella zona dell’Altopiano, è attualmente sotto stretta osservazione.

Le autorità aeroportuali stanno collaborando con gli inquirenti, fornendo documentazione, registrazioni e ogni elemento utile per chiarire cosa sia realmente accaduto. Le attività sul campo proseguiranno anche nelle prossime ore per garantire un’indagine approfondita e trasparente.