Arrivano al mare ma la casa è già occupata: stesso alloggio affittato a più famiglie, caparra in fumo La brutta esperienza capitata a ben due famiglie a Jesolo, nel Veneziano, a cavallo di Ferragosto. Vittime di una truffa online, hanno perso la caparra di 600 euro.

A cura di Antonio Palma

Pensate di dover attendere un intero anno per la vostra agognata vacanza al mare, di muovervi in anticipo prenotando una casa con tanto di caparra e di arrivare lì con la vostra famiglia e scoprire che in realtà quella casa è già occupata perché qualcuno vi ha truffati. È la brutta esperienza capitata a ben due famiglie a Jesolo, nel Veneziano, a cavallo di Ferragosto.

Entrambi i gruppi familiari hanno scoperto loro malgrado che la casa era già occupata dai legittimi affittuari e che erano stati vittime di una truffa online. Qualcuno infatti aveva preso l’annuncio di quella casa e lo aveva replicato online, incassando le caparre prima di sparire e riservare una amarissima sorpresa alle vittime del raggiro. Come racconta il Gazzettino, una delle due famiglie, una coppia trevigiana con un figlio di sei anni e un altro di sei mesi, aveva sborsato ben 600 euro prima di presentarsi sul posto e scoprire che aveva perso tutto, soldi e vacanza.

Dopo aver chiesto spiegazione agli occupanti legittimi, hanno capito infatti di essere stati truffati e di non essere stati gli unici visto che poco prima un’altra famiglia di Como, con un bambino di un mese, si era presentata nell’abitazione credendo di averla affittata. Alla coppia non è rimasto altro da fare che rivolgersi a un’agenzia sul posto per trovare una sistemazione dell’ultimo minuto per non dover tornare a casa.

“Mi hanno raccontato di avere contattato una signora su un noto sito di e-commerce e di essersi fidati, al punto da pagare la caparra” ha rivelato al quotidiano il titolare dell’agenzia. La famigliola ha anche sporto denuncia ma con poche speranze di poter riavere i soldi versati. Purtroppo simili episodi non sono affatto nuovi né isolati e anche quest’anno sono decine le segnalazioni da Nord a Sud di truffe che rovinano le vacanze a molte famiglie. Spesso le case non esistono nemmeno e le foto pubblicate online sono di altri luoghi, altre volte si tratta di annunci di case i cui proprietari non sanno nulla.