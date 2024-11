video suggerito

Arriva Mercurio retrogrado in Sagittario fino al 15 dicembre 2024: ripensamenti e nuove prospettive Dal 26 novembre al 15 dicembre 2024 torna Mercurio retrogrado e questa volta sarà nel segno del Sagittario: aspettiamoci ripensamenti e rallentamenti, ma anche una nuova prospettiva di vedere le cose. Pesci, Capricorno e Vergine attenzione alle parole! Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Eccoci qui, per la terza e ultima volta nel 2024, alla retrogradazione di Mercurio, da oggi 26 novembre fino al 15 dicembre. Plachiamo subito gli animi e ricordiamo che il fenomeno della retrogradazione è un fenomeno apparente. Un pianeta veloce come Mercurio si trova ad essere retrogrado per tre volte l'anno per una ventina di giorni circa ciascuna.

Dal 26 novembre al 15 dicembre 2024 Mercurio sarà retrogrado nel segno del Sagittario, dove si trova in caduta, ovvero quasi per niente esaltato nelle sue qualità. Mercurio è un pianeta che ha a che fare con il dialogo, l'informazione, la comunicazione più veloce, immediata, decisamente diverso rispetto al modo di pensare più filosofico e approfondito del Sagittario.

Quando i pianeti sono retrogradi, da sempre, vengono tenuti perché le loro azioni anziché essere attive diventano passive e quindi, in questo caso, avremo un pensiero che anziché prendere decisioni, ripensa a quelle già prese, rivede, rallenta. Se il Mercurio è per natura un pianeta veloce che parla di movimento e di contrattazione, averlo retrogrado significa assistere a diversi inciampi proprio in questi settori. Che si tratti quindi di social network, di mezzi di trasporto o di grandi media, in tutti i casi possiamo aspettarci gaffes, rallentamenti, imprevisti e incidenti.

Se voleste però sapere la mia opinione, astrologica si intende, vi posso dire che Mercurio retrogrado non è poi così male come si pensi: soprattutto in un segno zodiacale capace di un pensiero ampio come il Sagittario, Mercurio retrogrado sembra proprio essere un'occasione per guardare qualcosa che abbiamo già vissuto con un nuovo sguardo, una nuova prospettiva. Non dimentichiamoci che il Sagittario è un grande maestro proprio perché è capace di ascoltare!

Ariete

Mercurio in Sagittario ti stava piacendo parecchio, ma adesso che diventa retrogrado potrebbe innervosirti. Soprattutto perché, grazie a Marte, tu avevi pianificato di fare un sacco di cose… e in fretta per di più! Quindi tutto questo rallentamento rovina i tuoi piani.

Toro

Mercurio retrogrado in Sagittario praticamente ti ignora e tu cogli al balzo la cosa, visto che ti stai preparando ad affrontare Marte e Venere. Di dialogare e soprattutto di condividere idee non ne hai alcuna intenzione.

Gemelli

Mercurio, il tuo pianeta preferito, in opposizione e per di più retrogrado, sembra rendere davvero difficile sopportare contemporaneamente Saturno contro. Insomma, è come se l'universo ti chiede delle risposte e tu non abbia alcuna idea di dove andarle a prendere.

Cancro

Mercurio retrogrado è sempre un'ottima occasione per te per far vedere che sei tutt'altro che fragile e indeciso. Anche questa volta alle sue domande insidiose rispondi col cuore aperto e la mente limpida.

Leone

Fino al 7 dicembre, con Marte nel tuo segno zodiacale, affronterai Mercurio retrogrado a testate: lui e tutte le sue domande dubbiose! Non è certo la modalità più elevata ma di sicuro la più risolutiva. Poi, dal 7 in poi, dovrai fare i conti con una pioggia di insicurezze. Ma ci ripenserai!

Vergine

Questo Mercurio retrogrado decisamente a sfavore, per te che fai della velocità intellettuale il tuo punto di forza, potrebbe davvero insegnarti a vedere, ascoltare, comprendere le cose utilizzando dei sensi diversi. Facci caso!

Bilancia

Questa volta Mercurio retrogrado sarà l'occasione migliore per dimostrare quanto sei saggia, cara Bilancia! Nessuno meglio di te, infatti, saprà trovare l'equilibrio perfetto tra le motivazioni che ci hanno spinto ad agire e le azioni che ci hanno fatto evolvere.

Scorpione

Diciamo pure che in questo periodo di Mercurio retrogrado tu avrai ben altri problemi galattici ai quali pensare! Prima tra tutti Marte retrogrado a sfavore (dal 7 dicembre). In più non ti ha mai fatto paura un Mercurio retrogrado perché se c'è qualcuno capace di riconsiderare e rivedere, sei proprio tu: con il perfetto stile da detective.

Sagittario

Mercurio retrogrado sembra questa volta aver trovato un segno zodiacale che gli sa ben tenere testa! Tu infatti ti sei conquistato l'attestato del segno maestro per eccellenza e per arrivare fin qui, filosofo illuminato, immagino che più e più volte tu debba aver rivisto le tue posizioni. Questa non è altro che l'ennesima volta.

Capricorno

Tecnicamente Mercurio retrogrado non ti dà fastidio, ma in pratica fa diminuire ancora di più la sicurezza in te stesso. Soprattutto in quei punti di forza granitici, quelle posizioni indiscutibili sulle quali si fonda tutto il tuo pensiero. Se vacilla lascia entrare aria nuova.

Acquario

Non sono sicura che tu prenda questo Mercurio retrogrado con la stessa vivacità intellettuale di sempre, soprattutto perché contemporaneamente te la dovrai vedere con Marte in opposizione. Potrebbe infatti essere che la tua indole indipendente e ribelle cerchi invece per la prima volta approvazione e stabilità.

Pesci

Mercurio retrogrado a sfavore è la ciliegina sulla torta in un periodo in cui hai la sensazione che nessuno ti comprenda quando cerchi di dire quello che pensi, provi, desideri. Tra Giove e Mercurio pare proprio che la socievolezza non ne voglia sapere di spalancarti le porte.