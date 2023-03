Arriva la Luna Piena in Vergine il 7 marzo 2023: è il momento di dire tutto quello che pensiamo Arriva la Luna Piena in Vergine il 7 marzo 2023 intorno alle 13:30 di pomeriggio. Significa che è arrivato il momento di fare pulizia, liberare spazio e dichiarare tutto quello che tratteniamo da tempo. Gli effetti si sentiranno soprattutto per Pesci, Vergine, Gemelli e Sagittario.

Martedì 7 marzo intorno alle 13:30 avremo nel cielo la Luna piena in Vergine. Sarà un momento di rilascio di tutto quello che tratteniamo da tempo, e coinvolgerà soprattutto i segni mobili: Pesci, Vergine, Gemelli e Sagittario. Non dimentichiamoci poi che proprio questi 4 segni zodiacali sono sollecitati ed eccitati da diversi mesi dalla sosta di Marte, quindi arrivano a questa Luna piena in Vergine già stanchi e nervosi, oppure eccitati in modo incontenibile.

La Luna non è particolarmente a suo agio nel segno della Vergine, che è caratterizzato da un pensiero razionale, concreto, qualche volta addirittura trattenuto, per avere la sensazione di non perdere mai il controllo. Quindi la Luna qui riesce meno a sfogare il suo istinto, il sesto senso. In compenso, però, è una Luna che sa comprendere appieno i propri bisogni materiali e quotidiani. La fase di Luna piena in Vergine indica il bisogno di lasciar andare e aprirci ad accogliere quello che l'universo ci invia. Approfittiamo di questa Luna per liberare spazio, sia fisicamente che emotivamente e magari di un detox del fegato.

Anche questo plenilunio si porta dietro un nome dalle culture pagane: è conosciuto come Luna Piena del Verme perché, avvicinandoci alla primavera, la terra ricominciava a scaldarsi.

Leggi anche L'oroscopo del 3 marzo 2023

Il significato della Luna piena in Vergine il 7 marzo 2023

La caratteristica principale di questa Luna piena in Vergine del 2023, è la sollecitazione benefica di Urano sia verso il Sole che verso la Luna che, ovviamente, sono opposti. Questa sollecitazione, insieme a Giove che si unisce a Chirone nel segno dell'Ariete, sembra dire che sia veramente arrivato il momento per farci valere, di manifestare chi siamo e chiedere di essere riconosciuti davvero. Sono tutti simboli di una presa di consapevolezza per dimostrare di che pasta si è fatti.

Quali sono gli effetti della luna piena in Vergine sui segni zodiacali

Tutti vorranno dire quello che hanno trattenuto per troppo tempo, soprattutto Pesci, Gemelli, Sagittario e la Vergine stessa.

Ariete

L’amore che provi e di cui sei circondato in questi giorni sarà solo esplosivo e ancora più potente, grazie a questa Luna piena.

Toro

Hai proprio voglia di mettere quell’ordine costruttivo di cui si parla!

Gemelli

Le energie ti stanno sfuggendo di mano, e tu hai voglia solo di mollare tutto e non pensare a niente. E forse per qualche ora è la soluzione migliore.

Cancro

Emozioni contrastanti e tanto bisogno di dire quello che provi… anche la solitudine è un ottimo modo per mantenere l’equilibrio.

Leone

Urli di piacere e di felicità, la Luna piena ti disinibisce. Goditela!

Vergine

La Luna piena nel tuo segno dopo questo periodo di tensione e sollecitazione sembra proprio dirti che è arrivato il momento di cambiare quello che non funziona più.

Bilancia

La Luna piena ti fa sentire sola… ma le energie sono sempre forti, e questo plenilunio completerà il percorso di dichiarazioni audaci che hai iniziato da un po’.

Scorpione

Senti che è il momento di rinascere, anche con i buoni propositi e i progetti. È arrivato il momento di agire.

Sagittario

Vuoi solo non avere responsabilità e abbandonarti a quello che accade. Per qualche giorno può essere una soluzione!

Capricorno

Questa Luna ti stimola il senso di indipendenza e il bisogno di avere un focus su di te, senza dipendere da nessuno.

Acquario

Fattività e praticità, ma anche con quel pizzico di sollecitazione nervosa che ti piace!

Pesci

È una Luna che ti vuole vedere pronto a rinnovare: le emozioni si mettono a nudo, e tu devi decidere dove stare.