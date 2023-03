La Luna Piena del Verme oggi 7 marzo 2023, perché si chiama così e a che ora brilla in cielo Attorno alle 18:00 (ora di Roma) di stasera potremo ammirare nel cielo la spettacolare Luna Piena del Verme. Ecco perché si chiama così e con quali altri nomi è conosciuta.

A cura di Andrea Centini

La sera di oggi, martedì 7 marzo 2023, potremo ammirare nel cielo la Luna Piena del Verme, l'ultimo plenilunio dell'inverno, quello che precede l'equinozio di primavera. Come indicato dall'Unione Astrofili Italiani (UAI), la fase di pienezza verrà raggiunta esattamente alle 13:40, quando la Luna si troverà ancora oltre l'orizzonte, pertanto dovremo attendere le 18:00 circa per vederla sorgere nel cielo. Il nome “del Verme” è legato alla tradizione dei nativi americani ed è un omaggio alle larve degli insetti coleotteri che riemergono dalla corteccia degli alberi per il “risveglio” della primavera. È conosciuta anche con i nomi di Luna del Vento Forte, Luna dell'Aquila, Luna di Zucchero, Luna del Ritorno del Corvo, Luna dell'Oca e Luna degli Occhi Irritati. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul plenilunio di marzo.

Perché la luna piena di oggi martedì 7 marzo si chiama così

Le lune piene hanno tutte dei nomi comuni (privi di reale significato astronomico) e generalmente derivano dalla tradizione dei nativi americani, che scandivano i mesi e le stagioni con un calendario lunare al posto del nostro calendario gregoriano. I nomi fanno generalmente riferimento a eventi e fenomeni legati alla natura che erano particolarmente significativi per la vita delle tribù. La Luna Piena del Verme di marzo si riferisce alle larve dei coleotteri che emergono dalla corteccia degli alberi con l'arrivo della primavera. In passato si riteneva che il nome di questo plenilunio fosse legato ai lombrichi, che a marzo iniziano a salire in superficie profittando del terreno primaverile più morbido e caldo. Tuttavia, come spiegato da Almanac.com, il nome deriva proprio dalla fuoriuscita delle larve degli insetti dagli alberi. Lo rivelò il capitano dell'esercito americano Jonathan Carver, che nel 1760 visitò gli insediamenti di numerose tribù, in particolar modo dei Dakota. Gli altri nomi comuni sono principalmente associati al ritorno primaverile degli animali, ma ve ne sono alcuni anche dedicati a fenomeni curiosi. I Dakota, i Lakota e gli Assiniboine, ad esempio, la chiamavano Luna degli Occhi Irritati per via dei fastidiosi riflessi dei raggi solari sulla neve che si scioglie, mentre i Pueblo la chiamavano Luna del Vento Forte per le caratteristiche giornate ventose di Marzo. Gli Ojibwe celebravano la Luna Piena dello Zucchero per la linfa zuccherina prodotta dagli aceri, mentre Algonchini, i Cree e altre tribù celebravano il ritorno di oche, aquile, corvi e altri animali.

Quando vedere la Luna Piena di oggi martedì 7 marzo: gli orari

Come indicato, l'effettiva fase di plenilunio di oggi sarà raggiunta alle 13:40, quando la Luna si troverà ancora al di sotto degli orizzonti italiani. Dovremo attendere tra le 17:45 e le 18:30 circa (a seconda della posizione geografica) per vederla sorgere all'orizzonte. A Roma, ad esempio, sorgerà alle 18:07, a Milano alle 18:17, a Napoli alle 18:01, a Lecce alle 17:45 e a Torino alle 18:24. Il disco lunare farà capolino a Est incastonata tra le costellazioni del Leone (in alto), del Sestante (a destra), della Vergine (in basso) e della Chioma di Berenice a sinistra. Viaggerà nel firmamento fino alle 07:00 circa di martedì 8 marzo. Poiché il disco lunare appare pieno diverse ore prima e dopo l'effettiva fase di plenilunio, lo spettacolo della Luna Piena del Verme andrà avanti anche la sera dell'8 marzo, giorno della Festa della Donna.

Il calendario delle prossime lune piene del 2023 e altri fenomeni celesti di marzo

Tra i fenomeni astronomici più significativi di marzo vi è sicuramente l'equinozio di primavera, il momento che sancisce il passaggio dall'inverno alla stagione primaverile. Nel 2023, come indicato dall'Unione Astrofili Italiani, esso cadrà esattamente lunedì 20 marzo alle ore 21:24 UTC. Si tratta infatti di un momento esatto. Tra gli altri fenomeni celesti ricordiamo anche la spettacolare congiunzione Luna – Giove – Mercurio al crepuscolo serale del 22; l'incontro tra la Luna e Venere del 24 e quello tra la Luna e Giove del 29. Da non perdere anche i picchi massimi degli sciami meteorici eta Virginidi, theta Virginidi e beta Leonidi tra il 19 e il 21 marzo. Da gustare anche la cometa C/2020 V2 ZTF e quella "dei Neanderthal" in allontanamento, ma ancora ben visibile attraverso strumenti dedicati. Ecco l'elenco delle restanti lune piene del 2023: