Arriva la Luna Piena in Vergine il 24 febbraio 2024: teniamoci pronti a uscire dalla nostra comfort zone Il 24 febbraio 2024 ci sarà la Luna piena nel segno della Vergine e gli effetti si faranno sentire, soprattutto per Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci. Ci troviamo in un momento di grande risveglio del nostro istinto, che ci farà capire quanto sia assolutamente inutile cercare di limitare i desideri più folli in nome della stabilità.

Sabato 24 febbraio 2024 intorno alle 13:30 in Italia ci sarà la Luna piena nel segno della Vergine. Come sempre sappiamo che la Luna piena è un momento di grande emozione, di straripamento dell'istinto che non riesce ad essere trattenuto dalle regole della logica. La Luna nel segno della Vergine sarà completamente illuminata dal Sole che si trova all'opposto, nel segno dei Pesci.

I segni zodiacali più coinvolti saranno i cosiddetti segni mobili ovvero quei quattro segni zodiacali che concludono ciascuna delle quattro stagioni: Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci. La particolarità di questa Luna piena è che la Luna, simbolo dell'istinto più intimo, si trova nel segno zodiacale della ragione programmatica per eccellenza (la Vergine), mentre il Sole, l'io più razionale, si trova nel segno zodiacale dei Pesci: per natura fantasioso ed irrazionale.

Teniamoci pronti ad uscire dalla nostra zona di confort e a rimettere in discussione le strategie con le quali crediamo di tutelarci. Crediamo! Questa Luna piena è nota anche con il nome di "Luna Piena della Neve".

Il significato della Luna Piena in Vergine sabato 24 febbraio 2024

La luna piena in Vergine di sabato 24 febbraio 2024, oltre chiaramente all'opposizione tra Sole e Luna, vedrà un Sole piuttosto strutturato, accompagnato da Mercurio e da Saturno che gli danno una capacità intellettuale e una stabilità di intenti. Questo aspetto sembra dirci che l'istinto della rassicurazione più stabile può lasciarsi andare, perché c'è un modo di costruire altrettanto bene anche ampliando la visione ed aprendosi alle emozioni. Contemporaneamente Venere e Marte, nel segno zodiacale dell'Acquario, si scontrano con Giove. Questo può amplificare il senso di sfiducia che spesso ha la Luna in Vergine, e anche il bisogno di vivere gli eventi nella profondità dell'io, molto prima che nell'espressione esibizionista del mondo. Il segno sociale dell'Acquario qui sembra essere zittito.

Gli effetti della Luna Piena in Vergine su tutti i segni zodiacali

Ecco quali saranno gli effetti della Luna Piena in Vergine di sabato 24 febbraio 2024 su tutti i segni zodiacali.

Ariete

Ad un segno zodiacale passionale come te in un momento di così tanta vivacità energica la luna piena non può che amplificare il desiderio di strafare, uscire dagli schemi.

Toro

La luna piena in vergine sembrerà darti come una pacca sulla spalla, un grido di incoraggiamento. Giove nel tuo segno zodiacale non si farà ripetere due volte di abbandonarsi ai piaceri, fossero anche in solitaria.

Gemelli

Questa luna piena sembra proprio scuoterti e tu che sei in balia delle emozioni più potenti, travolgenti e anche inarrestabili non hai alcuna voglia di fermarti e spegnere la musica per guardarti dentro. Eppure forse toccherà farlo.

Cancro

Approfitterei di questa luna piena per dare libero sfogo ai tuoi sentimenti perché tu sei da sempre ben consapevole che le emozioni abbiano bisogno dei loro spazio e limitarle non sia mai una buona idea.

Leone

In questo momento di grande tensione questa luna piena rischia di farti perdere le staffe, la ragione, persino i modi educati. Se qualcuno o qualcosa ti interessano davvero cerca di mantenere l'equilibrio.

Vergine

Questa luna piena cercherà di insegnarti quanto spesso l'illusione della stabilità muovendoti solamente in ciò che conosci sia davvero soltanto un'illusione.

Bilancia

La luna piena in vergine sembra quasi ignorarti e lasciarti libera di goderti la vita, l'amore e tutte le sue energie.

Scorpione

Nonostante il periodo non sia dei più leggeri questa luna piena sembra essere a tuo favore ricordandoti quanto avere paura non è mai un buon motivo per stare fermi.

Sagittario

Quando a Saturno contro ci si mette anche la luna piena che ti sollecita direi che proprio non hai scampo: è il momento di andare a rivangare tutte le emozioni profonde comprese quelle che ti hanno fatto male.

Capricorno

Questa luna piena non ti tocca, anzi ti aiuta ad abbandonarti al desiderio senza restare incastrato nell'elenco dei doveri.

Acquario

Durante questa luna piena nel segno della vergine Venere Marte saranno nel tuo segno zodiacale ma contrastati da Giove. Questo significa che avrai la sensazione di aver organizzato una festa ma di non aver alcuna voglia di andarci. Forse era un po' troppo presto buttarti di nuovo nelle energie travolgenti del mondo.

Pesci

La stabilità saturnina che abbiamo detto essere il tuo obiettivo di questi prossimi mesi non deve dimenticare, mai, quanto sia importante dare il giusto riconoscimento alle emozioni. Riuscire significa anche essere felici.