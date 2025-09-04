Arriva la Luna Piena in Pesci con eclissi totale il 7 settembre 2025: affrontiamo paure e sentimenti

C’è una bellissima Luna Piena nel segno dei Pesci domenica 7 settembre 2025, che sarà anche eclissi totale: il momento giusto per guardare i nostri sentimenti e i nostri bisogni emotivi. Ecco quali saranno gli effetti su tutti i segni zodiacali.

Domenica 7 settembre 2025, quando in Italia saranno circa le otto di sera, ci sarà la Luna piena nel segno dei Pesci che sarà anche eclissi di Luna. La Luna piena nel segno dei Pesci è già di per sè una fase lunare particolarmente potente perché la Luna, che rappresenta il nostro istinto più bestiale ed emotivo, si trova nel segno zodiacale della spiritualità, dei sogni, della profondità emotiva. In più con l'eclissi, la Luna piena rappresenta il bisogno di andare in profondità in quelle che sono le emozioni che muovono gli istinti, sia personali che collettivi.

Le eclissi in questo 2025 si svolgono sull'asse Vergine – Pesci e sembrano proprio indicarci la necessità di distaccarci dalla performance utilitaristica e concreta per lasciare spazio ai sogni, i bisogni emotivi, i sentimenti umani fatti anche di debolezze. Durante questo plenilunio quindi, ancora più del solito, ci ritroveremo in un momento di grande sollecitazione delle emozioni: paure, bisogni, desideri.

Tutti coloro che sono di un segno zodiacale mobile (Vergine, Pesci, Gemelli e Sagittario) oppure che hanno per natura o per situazioni attuali una grande sensibilità, vivranno 48 ore circa particolarmente intense. È un'ottima occasione per sfruttarle e comprendere davvero quali siano gli istinti che ci muovono e i bisogni da colmare. Anche questa fase lunare, come tutte le altre, ha anche un nome che gli è stato dato dai nativi americani ed è "Luna Piena del raccolto" , per lo specifico periodo dell'anno nel quale avviene.

Il significato della Luna Piena in Pesci con eclissi totale il 7 settembre

Nella Luna piena in Pesci con eclissi di Luna del 7 settembre saranno tanti gli elementi proprio a sostegno della Luna piena. A partire dall'ascendente, poi ovviamente il nodo lunare nord ma anche Saturno che nel segno dei Pesci c'è appena ritornato dopo la pausa estiva in Ariete. Di contro, a sostegno del Sole nel segno della Vergine, c'è proprio il suo pianeta preferito, Mercurio. Questo sembra indicare che il percorso che ci viene consigliato a partire dalla parte razionalmente intellettuale per andare verso quella più profondamente emotiva e possibilista, mistica e umanitaria, è davvero un percorso importante e non immediatamente facile. Per fortuna, però, c'è un bellissimo Giove che sostiene sia il Sole che la Luna proprio dal segno del Cancro. Di nuovo, l'ascolto dei sentimenti e l'attenzione all'umanità, sembrano essere la soluzione.

Gli effetti della Luna Piena in Pesci con eclissi segno per segno

Ecco come reagiranno i segni zodiacali alla Luna Piena con eclissi del 7 settembre: quali sono gli effetti su tutti i segni zodiacali.

Ariete

Diciamo che i pianeti in questi giorni ti stanno rendendo particolarmente nervoso, quindi aspettati 48 ore di tensioni, nervosismo, frustrazione. Dato però che tu non sei certo un segno zodiacale che rimane con le mani in mano, sono sicura che, non appena passato l'effetto della Luna piena con eclissi, ti metterai subito al lavoro per risolvere. Insomma, questa sarà una scossa!

Toro

Potrebbe coglierti un momento di grande solitudine, la sensazione di vedere sfuggire via, allontanarsi velocemente, cose e persone che di solito ti danno una sensazione di rassicurante presenza. Devi fare i conti con l'impermanenza, la volatilità e le assenze, anche solo temporanee.

Gemelli

Anche tu, caro Gemelli, sei uno dei segni zodiacali più coinvolti da questa Luna piena in Pesci. Ti porterà a toccare con mano le tue emozioni più profonde e soprattutto le tue paure, i limiti che troppo spesso fai finta di non vedere e non ascoltare. Adesso ti tocca una sessione a tu per tu con quella parte più fragile, che vuoi tenere nascosta.

Cancro

Da buon segno d'acqua adori la Luna piena e adori l'eclissi di Luna piena, quindi sono sicura che ti sarà molto più utile che di fastidio. Occhio però che con Marte che ti innervosisce sarà piuttosto facile arrabbiarti più del dovuto o prendere le cose più drasticamente del necessario.

Leone

Venere continua a placarti e addolcirti, nonostante le ore di Luna piena. Questi sono i mesi dell'indagine personale e l'eclissi di Luna ti aiuterà a capire davvero che cosa vuoi comunicare di te agli altri. Probabilmente molto di più della solita perfezione estetica.

Vergine

Questa Luna piena nel segno dei Pesci ti coinvolge davvero da vicino e ti costringe, da segno particolarmente intelligente quale sei, a fare i conti con quello che hai costruito, ma anche con quello che hai lasciato indietro. È giunto il momento di dare spazio a tutto l'immateriale.

Bilancia

Approfitta di questo momento con la Luna piena e l'eclissi di Luna proprio per riscattare tutti gli amari bocconi che hai ingoiato negli anni, per il solo piacere dell'armonia e di lasciare che tutto scorresse facilmente. Ora, come sai, è il momento di rimettere te stessa al primo posto insieme a tutti i tuoi bisogni.

Scorpione

I momenti di Luna piena per uno Scorpione sono sempre una nuova proposta di indagine, laggiù nel profondo. Oggi dove senti il buio delle paure sentirai anche la spinta a rimetterti in gioco. È proprio questo il momento per dare retta al tuo istinto e non zittirlo mai.

Sagittario

Per fortuna c'è l'amore, perché questa Luna piena invece vuole mandarti proprio un po' in crisi. Tieniti pronto a dover guardare in faccia e soprattutto ascoltare con le orecchie bene aperte quello che hanno da dirti le persone che ti circondano. Non c'è giudizio ma sicuramente un momento di autocritica.

Capricorno

Se questo non è proprio uno dei periodi più facili degli ultimi tempi, mi sento di ricordarti che la Luna piena serve proprio per darti una chiave che ti faccia scendere fin giù nella profondità del tuo sentire. È lì che ci sono le grandi ferite ma anche le tue capacità, quelle con le quali ti rialzerai.

Acquario

Con Marte a favore durante la Luna piena, scatenerai tutta la tua forza vitale, travolgente e passionale. Difficile che tu mantenga modi educati e diplomatici, ma senti proprio come un incendio nel cuore. Il partner resterà stupito da tutta questa passione.

Pesci

Sarà difficile farti trattenere le lacrime, i pensieri, i dubbi e persino i sensi di colpa ma questa è la tua Luna piena, il momento giusto per far sentire a gran voce tutto quello che senti, che sei, che desideri. Segui l'istinto senza lasciare nulla di intentato.