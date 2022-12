Arriva la Luna Piena in Gemelli l’8 dicembre 2022: prepariamoci a sputare il rospo L’8 dicembre 2022 ci sarà una fortissima Luna piena in Gemelli, amplificata dalla congiunzione di Luna e Marte. Le energie saranno incontenibili così come il nostro bisogno di esprimerci: sarà difficilissimo mantenere la calma!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giovedì 8 dicembre 2022 nelle primissime ore della mattina ci sarà la Luna piena in Gemelli, che sarà ancora più potente del solito. Facciamo ordine: la fase lunare della Luna piena è di per sè un'esplosione degli istinti, delle emozioni e dei desideri. La Luna, simbolo dell'inconscio emotivo, è illuminata, forte ed evidente. La Luna piena in Gemelli, segno zodiacale legato all'archetipo dell'adolescente, è vitale, vivace, energica, curiosa e soprattutto istintiva.

Il bisogno di dire ad alta voce tutto quello che sentiamo sarà incontenibile e non sopporteremo di non essere ascoltati. Mantenere la calma, l'equilibrio emotivo, la diplomazia nei nostri atteggiamenti sarà difficilissimo. In generale troverete difficile anche stare seduti per più di un'ora di fila alla scrivania.

Questa è la giornata giusta per iniziare quei progetti che rimandiamo da tanto tempo per paura di rompere con ciò che abbiamo. Approfittiamone! Oggi è la giornata giusta anche per scrivere nero su bianco i nostri desideri e i nostri obiettivi, oppure per iniziare un nuovo sport. Questo plenilunio è conosciuto anche col nome di Luna Piena fredda o luna piena delle lunghe notti, dato che siamo nel periodo dell'anno in cui, nel nostro emisfero, le ore di buio superano di gran lunga quelle di luce.

Leggi anche Oroscopo di venerdì 2 dicembre 2022: Ariete e Sagittario amano tutti

Il significato della luna piena in Gemelli di giovedì 8 dicembre 2022

La Luna piena in Gemelli dell'8 dicembre 2022 sarà ancora più sollecitata del solito. Infatti la Luna si troverà in congiunzione con Marte, che da diverse settimane è in sosta in Gemelli. Quindi Marte rende l'istinto della Luna ancora più irruento e deciso, quasi aggressivo, e il Sole in opposizione è pronto a scattare ad ogni minima sollecitazione. Aspettiamoci quindi qualche litigata, anche se in questo caso i chiarimenti saranno necessari.

Gli effetti della luna piena in Gemelli su tutti i segni zodiacali

L'asse Sagittario Gemelli che è interessato in questa Luna piena (il Sole è in Sagittario opposto alla Luna in Gemelli), ha a che fare con i due simboli del dialogo (parlare per farsi ascoltare) e del movimento. Per questo restare fermi anche nella nostra comfort zone, e sulle nostre idee, sarà difficile: Gemelli, Ariete, Pesci e Sagittario i segni più colpiti.

Ariete

Le tue energie rischiano di andare fuori controllo con questa Luna piena. Decidi tu se vuoi lasciarle libere o cercare almeno un po' di mantenere il controllo.

Toro

Direi che le esplosioni oramai sono all'ordine del giorno, quindi questa sarà solo un'occasione in più per far sapere che cosa pensi e che cosa provi. Nessuno potrà zittirti!

Gemelli

Di sicuro sarà difficile che tu stia buono nel tuo ruolo: esplodi, e questo potrebbe anche farti un gran bene Gemelli. Togliti tutti i sassolini dalle scarpe che hai accumulato.

Cancro

Sarà forte il bisogno di uscire dalla tua comfort zone sia nelle relazioni sia sul lavoro. Hai bisogno di testare fin dove puoi arrivare.

Leone

Nessuna Luna piena potrà spegnere l'entusiasmo di queste giornate nelle quali finalmente ti sembra di avere un po' di tregua. Quindi se avrai qualcosa da dire lo farai e poi tornerai subito alla tua Venere a favore.

Vergine

È bene cercare di mantenere la calma, perché oggi avrai l'impressione di aver sbagliato strada e di dover fare immediatamente un'inversione a U. Direi che sarà bene lasciar decantare la Luna piena prima di prendere decisioni definitive.

Bilancia

Le energie sono fortissime, ma oggi potresti rischiare qualche gaffe dal punto di vista dei rapporti esterni. La tua rinomata diplomazia è in vacanza.

Scorpione

In questo periodo in cui ricerchi le tue sicurezze più semplici, la Luna piena in Gemelli sarà importante per far capire a chi ti sta attorno di che cosa tu abbia davvero bisogno, al di là delle apparenze.

Sagittario

Guai a chi oserà non ascoltare le tue emozioni e i tuoi sentimenti. Hai proprio bisogno che tutti attorno a te diano spazio a quello che per te è importante. Nessuno escluso!

Capricorno

Nell'ultimo periodo sono stati tanti i pensieri profondi, e questa Luna piena con Mercurio nel tuo segno sarà un'occasione per dire quello che hai compreso su di te.

Acquario

Il periodo è così bello che questa Luna piena sarà al massimo un momento di tensione. Anzi, potresti addirittura sfruttarla creativamente.

Pesci

Sarà una giornata particolarmente intensa, soprattutto per i vostri nervi. Qualsiasi cosa succeda contare fino a centomila e soprattutto rimandatela al giorno dopo.