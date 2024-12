video suggerito

Brilla la Luna Piena in Gemelli il 15 dicembre 2024: aspettiamoci esplosioni emotive senza controllo Domenica 15 dicembre alle 10 del mattino ci sarà la Luna piena in Gemelli: un momento intenso per dire quello che abbiamo nel cuore! I segni zodiacali più coinvolti sono i segni mobili: Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Domenica 15 dicembre 2024, intorno alle 10 del mattino, arriva la Luna Piena in Gemelli. Come sempre, la fase lunare di Luna piena è un momento di esplosione istintiva fuori controllo, che quindi porta le persone più fragili o più emotivamente sovraccariche a liberarsi di tutto il loro peso, non sempre in modo controllato.

I segni zodiacali coinvolti, i Gemelli e il Sagittario, hanno proprio a che fare con la comunicazione, l'espressione e l'insegnamento. Dove la Luna in Gemelli è l'istinto curioso dell'adolescente che cerca leggerezza, il Sole in Sagittario è l'archetipo del maestro che impone la sua visione.

I segni zodiacali più coinvolti sono i segni mobili: Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci che se la stanno anche vedendo con la quadratura tra Giove e Saturno proprio in questi giorni. Come ogni fase lunare anche questa ha un nome che deriva dall'antica cultura dei nativi americani: si chiama la "Luna piena fredda" perché siamo nel periodo più freddo dell'anno, quello del buio più profondo.

Il significato della Luna piena in Gemelli di domenica 15 dicembre

Questa Luna piena in gemelli del 15 dicembre 2024 rischia di essere effettivamente esplosiva. Avviene infatti contemporaneamente alla quadratura tra Giove e Saturno e mentre due pianeti, Mercurio e Marte, sono retrogradi. I pianeti retrogradi sono più profondi anche nelle domande che ci pongono mentre lo scontro Saturno Giove oltre a creare tensioni può anche rende difficile la comunicazione (non dimentichiamoci che Giove in Gemelli indica proprio la comunicazione dei media). Parlare insomma sarà necessario ma per nulla semplice.

Gli effetti della Luna Piena in Gemelli segno per segno

Ecco quali saranno gli effetti della Luna Piena in Gemelli per tutti i segni zodiacali:

Ariete

Tu con la Luna piena e Marte retrogrado ti senti come un fuoco d'artificio: basta tirare la cordicella e fai scintille. La passione non ti mancherà di certo così come la voglia di mettere sul piatto tutto quello che ti smuove dentro. Sei pur sempre il primo dei segni di fuoco!

Toro

Sentimentalmente questo é un periodo di forti contraddizioni e avresti proprio bisogno di rifare il punto della situazione in una riunione di allineamento tra mente e cuore. Eccotene l'occasione con questa Luna piena.

Gemelli

Diciamo che qualche parolina di troppo potrebbe proprio scapparti Gemelli perché la voglia di buttare fuori quello che ti tormenta dentro é davvero tantissima! Inutile chiederti di essere diplomatico perché ti sarà impossibile: cerca solo di mantenere la maggiore lucidità che puoi garantirti!

Cancro

Nonostante i subbugli planetari tu sembri mantenere una certa calma meditativa e costruttiva quindi questa Luna piena non farà che amplificare le emozioni forti che senti di dover seguire come un segugio!

Leone

In questo periodo la sensazione di essere sbagliato e di fare cose sbagliate sembra attenderti ogni mattino insieme alla moca di caffè. Diciamo che con la Luna piena questa sensazione diventerà incontrollabile ansia. Keep calm!

Vergine

Hai l'impressione di nuotare nelle indecisioni e nella confusione ma ricordati che é proprio da qua che nasce, anzi rinasce, la consapevolezza della giusta strada da prendere. Chi mai si perde mai tenta strade nuove… prendila cosi!

Bilancia

Proprio adesso che ti stavi concentrando felicemente sull'amore arriva la Luna piena… credo sia un invito a lasciarti andare a notti bollenti.

Scorpione

Quanto ti piacciono le Lune piene! Soprattutto quelle come questa in Gemelli che non ti coinvolge più di tanto. Anzi se c'e un sostenitore dell'esplosione emotiva risolutiva quello sei proprio tu. E sia!

Sagittario

Se c'e qualcuno che con questa Luna piena sarà costretto a mettersi molto ma molto in discussione quello sei proprio tu. Sembrano crollare le tue certezze e soprattutto essere messi in discussone i tuoi modi, soprattutto nei confronti privati!

Capricorno

Questa Luna piena non ti coinvolge particolarmente anche perchè tutto il tuo innato Saturno sa ben gestire questo genere di situazioni. Al più ti scapperà una parolina sfuggita alla tua personale censura.

Acquario

Tutti sembrano molto agitati tranne te che risolvi facilmente ogni cosa rendendola il più semplice possibile. Questa dote é invidiabile anche se non sempre empatica. Ma insomma non si può avere tutto perfetto!

Pesci

Questa Luna piena sarà il picco massimo della tua contraddittoria e confusa percezione della vita di questi giorni. Tieni solo d'occhio le tue illusioni, idealizzazioni, fantasie scatenatissime e totalmente utopiche. Se puoi, ovviamente!