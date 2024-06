video suggerito

Arriva la Luna Piena in Capricorno il 22 giugno 2024: è il momento di dare valore all'indipendenza Sabato 22 giugno 2024 alle 3 di mattina ci sarà la prima delle due Luna piena in Capricorno consecutive. E' tempo di comprendere i vari lati della nostra femminilità. I segni zodiacali più coinvolti dalla Luna piena in Capricorno saranno i segni fissi: Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno.

La Luna Piena in Capricorno ci sarà sabato 22 giugno 2024 alle 3 di mattina si verificherà il primo di due pleniluni consecutivi tra Cancro e Capricorno. La Luna piena sarà nel segno zodiacale del Capricorno, opposta al sole in Cancro. Dato che la Luna si troverà al grado 1 del segno del Capricorno e dato che la rivoluzione lunare impiega 29 giorni, anche la prossima si troverà su questo stesso asse ma, chiaramente, al grado 29 cioè alla fine dei due segni. I segni zodiacali più coinvolti dalla Luna piena in Capricorno saranno i segni fissi: Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno.

In questo plenilunio la Luna si trova nel segno che è opposto (anche per qualità) al suo segno naturale, che è appunto il Cancro. Per questo motivo le qualità della Luna in Capricorno sono molto diverse dalle qualità lunari tradizionali. La Luna in Capricorno perde parte della sua delicatezza sensibile e accogliente. Quello che credo però è che questo controsenso sia solamente apparente: la Luna piena in Capricorno è consapevole della sua indipendenza e della sua totalità. È insieme femminile e maschile, accoglienza e autorevolezza, madre e padre.

Abbiamo così l’occasione di riunione in un unico le nostre due parti ritrovando un centro indipendente, ottimo per poi riaprirci all’esterno. Come ogni Luna piena anche questa ha un nome che deriva dalla cultura dei nativi americani. Si chiama "Luna Piena delle fragole" .

Il significato della Luna Piena in Capricorno sabato 22 giugno 2024

La Luna piena in Capricorno del 22 giugno 2024 vedrà Sole e Luna che insieme si scontrano anche con Nettuno, un pianeta che amplifica da un lato la confusione, il senso di vuoto tipico di questa fase lunare ma anche la capacità di lasciar andare. Allo stesso modo Marte in Toro in dodicesima casa (in Italia) è come se ci facesse mancare le forze.

L’io quindi prima si mette in discussione e da lì cerca di trovare la sua forma completa, indipendente. Nettuno quando si scontra con i luminari porta ad un profondo lavoro esistenziale non facile da tenere a bada: con anche Venere e Mercurio in Cancro saranno tante le tensioni emotive.

Gli effetti della Luna Piena in Capricorno su tutti i segni zodiacali

Ecco tutti gli effetti della Luna Piena in Capricorno su tutti i segni zodiacali.

Ariete

L’Ariete è uno dei segni che sentirà di più la sollecitazione a uscire dalla sua forma solitaria, indipendente e autoritaria proprio per aprirsi al due. Tutti i pianeti mettono in discussione la sua autonomia che qualche volta risulta poco aperta a guardare oltre il suo orto.

Toro

La passione è incontrollata e con la Luna piena potremmo trovarti a ululare come un licantropino.

Gemelli

Si sa che nell’anno di Saturno contro qualsiasi tensione nel cielo tu la senti amplificata. Non sottovalutare la sua funzione disintossicante.

Cancro

Sei ovviamente uno dei grandi protagonisti di questa Luna piena e sei pronto a comprendere anche una parte più strutturata e forte di te che spesso sottovaluti.

Leone

Con questa Luna piena ti torneranno a galla i sensi di colpa per tutte le volte che non sei riuscito a mettere da parte i tuoi bisogni per ascoltare quelli degli altri.

Vergine

E’ un momento magico e quindi di questa Luna piena ti porterai a casa solo un desiderio erotico ancora più travolgente.

Bilancia

Questa Luna piena ti coinvolge molto: hai in te la dualità che spesso perde il suo certo. E’ il momento di ritrovarlo.

Scorpione

Conoscendoti sei in subbuglio già da qualche giorno: qui c’è tanto da rimettere in discussione quindi che i pensieri esistenziali si facciano avanti!

Sagittario

Proprio adesso che stavi trovando un po’ di pace arriva la Luna piena. Ma non ti sconquassa più di tanto, dai.

Capricorno

Anche per uno come te che di solito vive nelle sue certezze granitiche e solidissime questo è un momento di dubbio e introspezione. Approfittane!

Acquario

Non ti importa molto di questa Luna piena se non per una maggiore tensione che amplifica il nervosismo di Marte a sfavore.

Pesci

Goditi di questa Luna piena la profondità delle emozioni che porterà a galla non solo in te, che ne sei abituato, ma anche in chi ti sta attorno.