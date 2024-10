video suggerito

Arriva la Superluna Piena in Ariete il 17 ottobre 2024: non permettiamo a nessuno di metterci i piedi in testa Il 17 ottobre 2024 alle 13:30 ci sarà la Luna piena nel segno dell'Ariete: simbolicamente l'io vuole il suo spazio, soprattutto nei rapporti. Chi si sente ignorato non lo sopporterà più. Ariete, Bilancia, Cancro e Capricorno i segni più toccati.

Alle 13:30 di giovedì 17 ottobre 2024 ci sarà la Luna piena nel segno dell'Ariete. Sole e Luna si scontrano, come sempre in questa fase lunare, in due segni zodiacali che per posizione e per caratteristiche simboliche sono diversi, appunto opposti. La fase lunare della Luna piena è di per se' un momento di tensione nervosa ma anche emotiva, in cui la nostra parte inconscia, intima e sensibile sente il bisogno di urlare i suoi bisogni. Trattenersi, come si conviene nelle regole della società, diventa decisamente più difficile in questi casi, così come cercare compromessi diplomatici.

A livello simbolico poi l'Ariete, il primo dei dodici segni dello Zodiaco, è passionale, esplosivo, governato dal pianeta Marte: l'energia e la forza. Per questo la Luna piena in Ariete diventa ancor più dirompente. Sempre a livello simbolico l'asse Bilancia Ariete che viene coinvolto rappresenta lo scontro tra l'io, che deve ritrovare il suo spazio e l'altro, inevitabile per il nostro benessere ma dal quale non dobbiamo rischiare di farci schiacciare. Cerchiamo quindi di mantenere la calma ma non lasciamo insondati alcuni bisogni del nostro ego.

I segni zodiacali più toccati sono i segni cardinali: Ariete, Bilancia, Cancro e Capricorno. Infine, come sempre anche questa Luna ha un nome che risale alla cultura dei nativi americani ed è "Luna Piena del Cacciatore" ovvero il momento dell'anno nel quale ci si dà alla caccia liberi dal raccolto.

Il significato della Superluna piena in Ariete di giovedì 17 ottobre

Nel 2024 la Luna piena in Ariete avrà ancor più a che fare con la ferita dell'io che non è stato (e non è) visto, riconosciuto. Veniamo infatti da diversi giorni in cui l'aspetto principale nel cielo è quello dello scontro tra Chirone in Ariete, il Sole in Bilancia e Marte in Cancro. Questi tre pianeti sembrano indicare che la ferita del non essere riconosciuti per quello che si sente di essere è dolorante. La Luna quando sarà piena sarà anche congiunta proprio a quel Chirone. Questo significa che l'illuminazione chiara della natura delle nostre relazioni, con anche Venere che viene svelata proprio da Urano opposto, ci obbliga a rivedere le dinamiche di ogni legame, sia sentimentale che famigliare e lavorativo. Teniamoci pronti a buttare fuori la nostra rabbia ma anche a vedere con chiarezza quello che meritiamo (o non meritiamo più).

Gli effetti della Luna Piena in Ariete segno per segno

Ecco quali saranno gli effetti della Luna Piena in Ariete per tutti i segni zodiacali.

Ariete

Sei il grande protagonista di questa giornata, e proprio per questo direi che sia giunto il momento di mettere da parte rivendicazioni passionali e arrabbiate ma poco, anzi pochissimo risolutive. Devi finalmente prendere in mano la situazione e decidere. Anzi, decidere e agire. Perché tu sei bravissimo a sbraitare, ma poi lo so che hai un cuoricino tenero!

Toro

Questa Luna piena ti amplifica il senso di solitudine che stai sentendo negli ultimi giorni, per colpa di Venere opposta. La buona notizia però è che a brevissimo venere si sposta e tu torni coccolone. Per ora cerca di ascoltare quello che non fila liscio nel rapporto tra te e chi ti sta vicino: fai un elenco dei tuoi bisogni senza lamentarti in modo vago.

Gemelli

Questa Luna piena forse serve per portare della consapevolezza proprio là dove tu eviti di mettere gli occhi e anche la testa. Lo so che hai capito benissimo quello che voglio dirti, Gemellone! E' ora di ascoltare anche Saturno e non solo Giove che ti fa divertire come Lucignolo di Pinocchio.

Cancro

Quanta voglia hai di mandare tutto all'aria? Di alzare la voce e farti sentire? Tanta. Il bello è che in parte lo farai e in parte la tua educata e cauta delicatezza ti tratterrà dal metterti in situazioni irrimediabili. Questa Luna piena per te, anche se con una altissima dose di tensione emotiva, sarà liberatoria!

Leone

Direi che dopo tanti dubbi questa Luna piena ti porterà la voglia di divertirti, togliere i freni alle tue paure e abbandonarti alle emozioni. Non sei ancora in formissima ma questa Luna ti porterà ad agire!

Vergine

Questo è un periodo delicato ma tu sei oramai consapevole del fatto che per tornare a stare bene sia necessario aprirti alle emozioni. Quello che stai facendo ogni volta che ti viene chiesto di prendere una decisione. Bene!

Bilancia

Sembra proprio che la tua rinomata diplomazia non possa più andare avanti in questo periodo. Troppi rosponi sono stati ingoiati e tu adesso sei piena rasa, come si dice a Milano! Insomma Bilancia è ora di tirare fuori la calcolatrice e fare i conti come si deve: basta avere tu la responsabilità del mondo intero.

Scorpione

Questo è un periodo di emozioni intense ma nel quale ti stai anche riscoprendo per delle doti e dei pregi che non ricordavi di avere. Ottimo! Direi che la Luna piena anche se ti amplificherà sentimenti e passioni, porterà ancora più certezze sulla persona che vuoi essere, prima di tutto con te stesso.

Sagittario

Tecnicamente questa Luna piena in Ariete non ti è a sfavore, anzi! Il punto è che tu sei stanco e provato, e soprattutto stai rimettendo in discussione tante di quelle cose che anche il minimo dubbio ti fa barcollare. Sono sicura però che tutto questo Saturno sia servito per renderti ancora più saggio e finalmente lucido. Mi fido del tuo buonsenso!

Capricorno

Questa Luna piena ti fa rimettere in discussione la tua leadership e ti senti barcollare anche quanto a sicurezze in te stesso, nel tuo ruolo e nei tuoi legami. Insomma, hai le orecchie basse e la coda tra le gambe ma direi che ti fa bene anzi benissimo per rimettere in ordine la situazione.

Acquario

Quanto ti trova d'accordo questa Luna piena in Ariete. Nessuno meglio di te conosce il potere dell'indipendenza, anche per stare bene nella coppia. Adesso con Venere contraria non è il tuo forte ma tu mantieniti allenato.

Pesci

La Luna piena tu la senti parecchio e questa in Ariete usa delle forze un po' troppo aggressive per i tuoi gusti. Il rischio di sentirti schiacciato ma anche solo è altissimo. Non lasciare che la tua emotività prenda il sopravvento e agganciati stretto alle persone che ami.