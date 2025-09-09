Arriva il maltempo sull’Italia, quali zone saranno colpite: le previsioni meteo della settimana

Questa settimana l’Italia fa i conti con una intensa perturbazione atlantica che porterà temporali e nubifragi prima al nord e poi al centro sud. Da oggi atteso diffuso maltempo che potrà dare vita a criticità in alcune regioni per il rischio di precipitazioni intense. Le previsioni meteo indicano però tempo in miglioramento nell’ultima parte di settimana.

Immagine di repertorio.

Maltempo in arrivo sull’Italia dove una intensa perturbazione atlantica da oggi porta temporali e nubifragi sulla Penisola, prima al nord e poi nel corso della settimana anche al sud. È quanto indicano le previsioni meteo della settimana 8-14 settembre. Si parte con pioggia e temporali già oggi, martedì 9 settembre, con il maltempo che interesserà tutto il nord, poi a metà settimana sarà interessato anche il centro sud, con contestuale diminuzione delle temperature, prima del ritorno del sole nell’ultima parte della settimana e nel weekend.

Meteo, inizio settimana con maltempo e pioggia da nord a sud

Da oggi, martedì 9 settembre, tempo in peggioramento al mattino su Alpi, Prealpi e poi su Liguria, Piemonte e Lombardia in estensione a Emilia Romagna, Toscana e Veneto nel corso del giorno. La Protezione civile ha valutato anche una allerta meteo gialla per temporali su tre regioni. Tempo brutto anche mercoledì con forti rovesci e temporali attesi nella notte e in mattinata su tutto il nord e le regioni centrali tirreniche ma anche su Sardegna, sulla Campania, la Puglia e alla sera sulla Sicilia occidentale. I rovesci potranno dare vita a criticità in alcune aree per il rischio di precipitazioni intense, anche al sud.

Da giovedì 11 settembre il tempo migliora ovunque

Da giovedì 11 settembre il tempo invece sarà in miglioramento ovunque grazie all’allontanamento della perturbazione, anche se non mancheranno piogge residue sulle regioni nord-orientali e su quelle adriatiche del centro. Al sud e Sicilia cielo ancora parzialmente nuvoloso ma con ampi rasserenamenti nel corso della giornata. Sarà il preludio a un venerdì 12 settembre con tempo generalmente molto più stabile su tutta l’Italia, ad eccezione di addensamenti sparsi su Alpi e prealpi e localmente sulla Sicilia orientale che potranno dar luogo a qualche piovasco.

Nel wekend tempo più asciutto e soleggiato

Qualche nuvola tornerà nel corso del weekend ma solo al nord est. Sabato 13 settembre, infatti, piogge e locali piovaschi attesi su Trentino-Alto Adige, Alto Veneto e aree settentrionali del Friuli-Venezia Giulia ma il bel tempo la farà da padrone sulle restanti regioni così come anche domenica 14 settembre.