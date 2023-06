Arrestato l’autore dell’aggressione a colpi d’accetta a Forlì: è accusato di tentato omicidio La polizia di Forlì ha arrestato, con l’accusa di tentato omicidio, l’autore dell’aggressione con accetta avvenuta la sera di giovedì scorso in pieno centro cittadino.

A cura di Davide Falcioni

La Squadra Mobile di Forlì ha arrestato, con l'accusa di tentato omicidio, l'autore dell'aggressione con accetta avvenuta la sera di giovedì scorso in pieno centro cittadino, al termine di un blitz in un appartamento avvenuto la sera di sabato scorso a Massa Lombarda, in provincia di Ravenna. La Procura forlivese ha emesso un provvedimento di fermo di indiziato delitto a carico dell'uomo oltre che per il reato di tentato omicidio, anche per il pericolo di fuga.

Si tratta di un uomo di origini marocchine con precedenti e con svariati alias che si era stabilito in città da qualche tempo. Le indagini, aperte dalla Squadra Mobile della Questura, hanno consentito di identificare subito l'autore e denunciarlo. Il video dell'aggressione, nel frattempo diventato virale, mostra chiaramente la direzione dei fendenti inferti, alcuni dei quali sono stati provvidenzialmente schivati, anche se una delle vittime è stata colpita al volto riportando un vistoso taglio e una prognosi, al momento, di trenta giorni.

Subito dopo l'aggressione, l'uomo si è dileguato, fuggendo dalla città e facendo perdere le proprie tracce. Le indagini avviate in seguito dalla polizia, attraverso l'analisi della rete delle conoscenze del fuggitivo e l'esame delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, hanno consentito di localizzare il ricercato proprio a Massa Lombarda. Sabato sera la svolta. Nel corso della perquisizione nell'abitazione, è stato subito identificato il cittadino marocchino, che era in compagnia di altri connazionali; l'uomo non ha opposto alcuna resistenza al fermo. Gli investigatori hanno sequestrato il suo telefono e gli abiti indossati durante l'aggressione. Al momento si trova nel carcere di Ravenna in attesa della convalida del fermo.