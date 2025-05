Arrestato 24enne per terrorismo: nel suo pc file di propaganda jihadista e manuali per costruire armi

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio.

Custodiva nel pc migliaia di file di manualistica per la costruzione di armi e ordigni, per la produzione di polvere pirica e altro materiale che comprovava la progressiva radicalizzazione. Per questo un 24enne italiano, incensurato, è stato arrestato dalla polizia di Perugia, coordinata dalla Procura.

Il giovane è stato ritenuto responsabile del reato di autoaddestramento con finalità di terrorismo, anche internazionale. Secondo quanto riferiscono le forze dell'ordine, l'indagine era scattata dopo una segnalazione della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione.

Grazie anche alla collaborazione con l'Fbi, sono stati acquisiti diversi indirizzi Ip operanti sul territorio Nazionale di soggetti che hanno fatto accesso a siti web riconducibili a organizzazioni terroristiche di stampo jihadista, dediti alla propaganda e al proselitismo, all'attività di reclutamento ed all'insegnamento delle tecniche per il confezionamento di ordigni.

Gli approfondimenti svolti dalla Digos di Perugia, con il coordinamento della procura guidata da Raffaele Cantone, hanno consentito di risalire ad un indirizzo Ip della provincia di Perugia, riconducibile al 24enne che, lo scorso settembre, era già stato sottoposto a perquisizione domiciliare.

In casa del ragazzo i poliziotti hanno trovato vari dispositivi, che sono stati successivamente sequestrati e che contenevano migliaia di file comprovanti la sua radicalizzazione. È stato anche accertato il fatto che il 24enne avrebbe tentato di confezionare un ordigno e di alterare il contenuto di un comune fuoco d'artificio per aumentarne il potenziale distruttivo in caso di esplosione.

La Procura, "ricostruita l'intera vicenda, anche sulla scorta degli elementi d'indagine forniti dalla Digos, ha chiesto per l'uomo l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere", riporta un comunicato.

"II giudice per le indagini preliminari di Perugia, sussistendo gli elementi in ordine alla gravità dei fatti contestati e i gravi indizi di colpevolezza a carico del 24enne, oltre alla sua pericolosità, ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere", aggiunge.

Gli agenti della Digos e della Direzione Centrale Polizia di Prevenzione, acquisito il provvedimento, hanno rintracciato il 24enne e lo hanno trasferito nel carcere di Perugia Capanne. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, il giovane apparterebbe alla galassia suprematista dell'estrema destra con connotati razzisti.