Appartamento di una famiglia prende fuoco a Cosenza, poi il fumo avvolge lo stabile: intossicate 10 persone

L’incendio nell’appartamento di una famiglia a Cosenza ha dato il via all’evacuazione della palazzina, avvolta in pochi minuti dal fumo. In 10 sono rimasti intossicati dal fumo. Le indagini sulla natura del rogo sono ancora in corso.

Immagine di repertorio

Dieci persone sono rimaste intossicate in una palazzina di Cosenza nella quale si è sviluppato un incendio all'interno di un appartamento. Secondo quanto apprende Fanpage.it, le indagini sull'accaduto sono ancora in corso, anche se la pista più accreditata è quella di un rogo nato per cause accidentali.

Il tutto è avvenuto all'interno di un'abitazione di una famiglia con bambini che ha dovuto lasciare immediatamente l'appartamento. Sarebbero stati loro, sempre secondo quanto rivelano fonti informate, ad allertare i soccorsi per chiedere lo spegnimento dell'incendio. Le fiamme si sono purtroppo propagate in altre aree dell'edificio, tanto da richiedere l'evacuazione di tutti i residenti.

La palazzina si trova nel pieno centro città e l'area è stata interdetta per alcune ore per permettere a vigili del fuoco e 118 di svolgere il loro lavoro. Dieci persone sono rimaste intossicate, ma fortunatamente nessuno ha riportato danni più gravi. Tutte hanno ricevuto le cure del personale medico giunto sul luogo dell'incendio.

I vigili del fuoco sono anche riusciti a spegnere le fiamme, dando poi il via ai rilievi del caso per accertare cosa abbia provocato l'incendio. L'appartamento che per primo ha preso fuoco è inagibile, ma anche lo stabile resta interdetto a chiunque non faccia parte delle autorità per motivi di sicurezza.

Il rogo si sarebbe sviluppato in un'abitazione situata al quarto piano, propagandosi poi nelle altre aree comuni del condominio. I residenti sono stati fatti evacuare il prima possibile per permettere le operazioni di spegnimento, ma i fumi dell'incendio hanno causato un'intossicazione ad almeno 10 inquilini dello stabile, poi fortunatamente sottoposti alle cure del caso. Sta bene anche la famiglia dell'appartamento che per primo ha preso fuoco. I proprietari dell'abitazione sono sconvolti da quanto successo, ma in buona salute.