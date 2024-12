Anziano esce di casa senza assumere l’insulina e si perde: salvato da due agenti, era in stato confusionale

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Un anziano di 79 anni, affetto da diabete, si è allontanato dalla sua casa senza assumere l'insulina e si è smarrito. Rintracciato in stato confusionale e in ipotermia, è stato prontamente soccorso da due agenti della polizia che gli hanno salvato la vita.

La storia a lieto fine risale all'11 dicembre scorso e arriva da Reggio Emilia. Il 79enne si era allontanato dalla propria abitazione intorno alle 16. A segnalare la scomparsa alcune ore dopo, insospettita e preoccupata dal mancato rientro del padre, è stata la figlia.

Alle 19 la donna si è recata in Questura e ha riferito che il padre, affetto da diabete e in costante terapia insulinica, avrebbe dovuto assumere l'ormone nelle ore precedenti ma che si era appunto allontanato senza portarlo con sé.

A quel punto gli agenti della squadra Volanti, capendo l'urgenza e la gravità della situazione, si sono messi alla ricerca dell'uomo. L'anziano è stato rintracciato grazie al telefonino che aveva con sé.

Il 79enne non aveva risposto alle telefonate della figlia, ma i poliziotti sono riusciti a geolocalizzarlo alla periferia della città, dove è stata rinvenuta anche l'auto del pensionato accostata sul ciglio della strada.

Poco dopo gli agenti lo hanno ritrovato disteso in un campo adiacente, apparentemente incosciente e con gli occhi aperti, verosimilmente a causa della mancata assunzione dell'insulina e in stato di ipotermia causato dalle rigide condizioni meteo di quei giorni.

L'anziano è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato per dieci giorni e poi dimesso in tempo per poter trascorrere le festività natalizie con la famiglia.

Ma prima di fare rientro presso la sua abitazione ha voluto incontrare i due poliziotti: il 79enne si è fatto scattare una foto insieme a loro mentre gli stringe le mani. Per conservare un ricordo degli agenti che lo hanno salvato.