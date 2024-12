video suggerito

Anziana si sente male, la sorella cade dalle scale per chiamare i soccorsi: trovate morte dopo 3 giorni Due anziane sorelle sono state trovate morte nella loro abitazione a Modica, in provincia di Ragusa. Le due donne, di 80 e 83 anni, vivevano da sole in un appartamento in corso Nino Barone, nei pressi di Piazza Santa Teresa. A scoprire i due corpi senza vita è stato un nipote che ha lanciato l’allarme. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri e il 118. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Due anziane sorelle sono state trovate morte nella loro abitazione a Modica, in provincia di Ragusa. Le due donne avevano 80 e 83 anni e vivevano da sole in un appartamento in corso Nino Barone, nei pressi di Piazza Santa Teresa. A scoprire i due corpi senza vita è stato un nipote che ha lanciato l'allarme.

Secondo una prima ricostruzione, una delle due donne si sarebbe sentita male. L'altra sorella si sarebbe quindi precipitata giù dalle scale in preda al panico nel tentativo di chiedere aiuto, ma sarebbe caduta sbattendo la testa e morendo a sua volta. Una sorella sarebbe quindi deceduta per cause naturali, la seconda per i traumi riportati nella violenta caduta.

Dopo che per giorni aveva cercato di raggiungere telefonicamente le due donne, senza tuttavia ricevere alcuna risposta, il nipote si è preoccupato, ha di conseguenza raggiunto la loro casa ed è entrato. All'ingresso si è trovato davanti il corpo dell'anziana zia caduta dalle scale e finita contro il portoncino dell'abitazione.

L'uomo ha quindi allertato il 112 e il 118. I sanitari, immediatamente intervenuti insieme ai Carabinieri di Modica sul luogo del ritrovamento, non hanno tuttavia potuto fare altro che constatare il decesso delle due signore.

Mentre i militari dell'Arma non hanno trovato nessuna traccia di violenza, né segni di effrazione, confermando le ipotesi del malore e del tragico incidente. Per questo la magistrata di turno, Silvia Giarrizzo, dopo aver ricevuto i risultati dell'ispezione cadaverica, ha deciso di non disporre l'autopsia.

In base a quanto è stato stabilito dal medico legale intervenuto sul posto, la morte potrebbe risalire a circa 72 ore prima del ritrovamento dei due cadaveri. I corpi delle sorelle sono stati subito restituiti ai familiari per permettere loro di organizzare i funerali.