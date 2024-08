video suggerito

Anziana dorme su un lettino da spiaggia a Monfalcone, i carabinieri le pagano l'albergo per una notte I carabinieri della locale Stazione di Monfalcone si sono offerti di pagare una notte in albergo a un'anziana di 74 anni originaria della provincia di Udine. La donna dormiva infatti su un lettino da spiaggia di un lido in località Marina Julia.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Monfalcone ha offerto una notte in albergo a un'anziana trovata a dormire su un lettino da spiaggia di un lido situato nella località di Marina Julia. Il tutto è avvenuto il 3 agosto, quando la pattuglia dei carabinieri ha notato la 74enne coricata su un lettino da spiaggia del lido ormai chiuso, vista l'ora tarda.

L'anziana aveva riadattato il lettino da mare a giaciglio per la notte e stava dormendo profondamente quando i carabinieri si si sono avvicinati. La 74enne ha prima cercato di allontanarsi per non fornire spiegazioni ma poi, convinta dai militari, ha raccontato la sua storia.

La donna ha spiegato di essere originaria della provincia di Udine e di avere un passato da poeta e scrittrice. Diversi giorni prima aveva deciso di recarsi a Monfalcone per rivivere alcune delle emozioni del breve periodo della sua adolescenza trascorso in provincia di Gorizia. Non avendo i soldi per pagare un albergo, aveva progettato di dormire in spiaggia fino alla partenza verso Udine. La 74enne ha infatti raccontato di disporre di una pensione minima che a malapena le permette di arrivare alla fine del mese.

Per questo motivo i carabinieri si sono offerti di aiutarla e di pagare per lei una notte in un albergo del centro cittadino. Dopo aver convinto l'anziana ad accettare l'offerta, i carabinieri hanno contattato una struttura ricettiva della zona e l'hanno poi accompagnata fino all'ingresso dell'hotel prenotato per la notte. La 74enne ha ringraziato più volte i carabinieri, mostrandosi visibilmente commossa per il gesto, e ha accettato di buon grado l'aiuto da loro offerto.

Dopo aver trascorso la notte nella stanza d'albergo ed essersi riposata, l'anziana donna ha deciso di ripartire ed è tornata presso la propria abitazione in provincia di Udine.