Antonietta trovata morta in un dirupo nel Modenese: scomparsa da due giorni, era uscita per andare a lavoro Antonietta Piani, 63enne commercialista di Fellicarolo di Fanano, è stata trovata morta in un dirupo dopo due giorni di ricerche. Era uscita di casa a piedi lasciando borsa e cellulare. Indagini in corso per chiarire le cause della tragedia. Madre di due figli, viveva col compagno nell'Appennino Modenese.

A cura di Biagio Chiariello

Antonietta Piani

È stata ritrovata senza vita nella serata di martedì 29 aprile Antonietta Piani, 63 anni, residente a Fellicarolo di Fanano, una frazione dell’Appennino modenese. La donna era scomparsa all’alba di lunedì, lasciando nella preoccupazione i familiari e l’intera comunità. Commercialista stimata e molto conosciuta nel Modenese, Antonietta si era trasferita da qualche tempo in montagna, abbandonando la città per una vita più tranquilla a contatto con la natura.

Quella mattina, come d’abitudine, si era alzata presto per andare al lavoro. Ma a differenza del solito, non è mai salita in auto né ha raggiunto lo studio. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe allontanata a piedi verso l’area boschiva che circonda il paese, nelle zone più impervie dell’Appennino. Al momento, è ancora difficile stabilire cosa abbia spinto la donna a incamminarsi in solitudine in quella direzione. A insospettire il compagno – con cui Antonietta conviveva – è stato il fatto che tutti i suoi effetti personali fossero rimasti in casa: dalla borsa ai documenti, fino al telefono cellulare.

Le ricerche, iniziate poco dopo la denuncia di scomparsa, sono proseguite per circa 36 ore senza sosta. Fondamentale l’impiego dei vigili del fuoco, supportati da elicotteri e droni, oltre che dagli uomini del Soccorso Alpino. Il corpo della donna è stato ritrovato in fondo a un canalone, in una zona particolarmente difficile da raggiungere. Per il recupero è stato necessario l’intervento di tecnici specializzati in operazioni in ambiente montano.

Antonietta lascia il compagno e due figli. Le indagini sono ora affidate ai carabinieri, che cercheranno di ricostruire le ultime ore di vita della donna e capire se si sia trattato di un gesto volontario, di un malore improvviso o di un tragico incidente. Chi la conosce la descrive come una persona serena, equilibrata, e profondamente legata alla tranquillità della sua nuova vita in montagna.