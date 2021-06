Angelo Piovano, l'uomo più tatuato d'Italia e l'over-65 più tatuato del mondo (per questo era stato premiato dal Guinness World Record), è morto. Aveva 85 anni ed abitava a Torino. La notizia è stata data dal nipote, Marco Bruno Piovano, sulla pagina Facebook: "Angelo è mancato questa notte, adesso l’universo sarà ancora più colorato”. Diversi i commenti sui social, tra cui il saluto della sindaca Chiara Appendino: "Ciao Angelo, ci mancherai".

Chi era Angelo Piovano

Classe 1935, Angelo Piovano era stato un operaio della Pirelli e, fino a 56 anni, sul corpo non aveva neppure un tatuaggio. Il primo era arrivato a seguito di due tristi eventi: la morte di sua madre e della sua amatissima cagnolina Florinda. A poco a poco, il suo corpo si è via via ricoperto di disegni colorati, che ne hanno fatto un personaggio conosciuto in città e, nel circuito dei tatuatori, in tutta Italia e quindi in tutto il mondo. Ospite d’eccezione alle fiere dedicate ai tatuaggi, aveva il 98% del corpo tatuato.

Il saluto su Facebook

Decine i post sui social per ricordarlo, sulla pagina ufficiale su Facebook di Piovano: "Ciao Angelo… continua a colorare l'universo con la tua simpatia e gentilezza è stato bello averti conosciuto ed essere riuscita a parlarti almeno una volta! Sono sicura che avrai tanto da insegnare anche dove ti trovi adesso, lontano da questa terra", è solo uno dei numerosi messaggi lasciati sotto l'annuncio, tra i quali spicca quello della prima cittadina di Torino. "Ciao Angelo – scrive Michael -. Se ne va un pilastro del tatuaggio in Italia. Grazie per aver avuto il coraggio di essere chi volevi essere".