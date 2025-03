video suggerito

Angelo, morto a 19 anni nel maxi incidente di Zapponeta: altre 10 persone ferite, tra loro una bimba di 6 anni È Angelo Spina, meccanico 19enne di Margherita di Savoia, la vittima dell’incidente che domenica sera ha coinvolto cinque vetture all’altezza di Zapponeta (Foggia): tra i feriti in modo grave anche una bimba di 6 anni. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Ida Artiaco

46 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine da Facebook.

Si chiamava Angelo Spina e aveva 19 anni la vittima del maxi incidente verificatosi domenica sera all'altezza di Zapponeta (Foggia) lungo la strada provinciale 141 che da Manfredonia porta a Margherita di Savoia e che ha coinvolto cinque auto.

Il giovane, di professioni meccanico, originario di Margherita di Savoia, cresciuto in una famiglia molto conosciuta nella cittadina della Bat (Barletta-Andria-Trani), era il passeggero di un'auto, una Seat Leon, su cui viaggiavano in quattro e che era guidata da un suo amico, ora ricoverato in ospedale a Barletta con 30 giorni di prognosi.

In totale, i feriti dell'incidente sono dieci. Tra di loro anche terza persona che viaggiava nell'auto dove si trovava la vittima, trasportata a Barletta, e un altro amico, ferito ed elitrasportato in ospedale a Foggia dove versa in prognosi riservata. Le altre due autovetture coinvolte trasportavano tre bambini complessivamente. A bordo di una Fiat 600 viaggiavano due uomini, una bambina di 11 anni e una bimba di 6 anni, quest'ultima ricoverata in rianimazione a Foggia, dopo aver riportato lesioni all'addome e al torace. A bordo di una Fiat 500, invece, una famiglia con padre, madre e la figlia di 12 anni. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena.

Gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica proseguono senza sosta da parte dei carabinieri intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco. Dalle prime informazioni disponibili, sembra che un sorpasso potrebbe aver causato la tragedia.

Intanto, sui social tanti sono i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Angelo. "Il dolore è forte e lo avvertiamo anche noi che siamo genitori. La paura più grande è quella di ricevere "la telefonata" che ti distrugge la vita. La mia famiglia si stringe al dolore della famiglia Spina, da sempre amici, stretti da un legame di grande rispetto. Ciao Angelo, grande ragazzo pieno di valori e educazione", ha scritto – tra gli altri – su Facebook Salvatore.