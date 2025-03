video suggerito

Incidente tra cinque auto nel Foggiano: morto 19enne e sei feriti, coinvolti anche bambini Grave incidente lungo la strada provinciale 141, tra Zapponeta e Margherita di Savoia, nel Foggiano. Coinvolte cinque auto. La vittima dell'incidente è un ragazzo di 19 anni, sei le persone ferite. Tra queste ci sarebbero anche dei bambini.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di archivio

Un morto e almeno 6 feriti. È questo il drammatico bilancio del grave incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 141, tra Zapponeta e Margherita di Savoia, nel Foggiano.

Nello schianto, stando alle prime informazioni, sarebbero coinvolte cinque autovetture. La vittima dell'incidente, a quanto si apprende, è un ragazzo di 19 anni. Per lui, purtroppo, non ci sarebbe stato nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate.

Sei invece i feriti, tra queste ci sarebbero anche dei bambini.

Sul posto sono immediatamente intervenuti Vigili del Fuoco del distaccamento di Manfredonia e Carabinieri che si sono messi subito al lavoro, insieme al personale sanitario del 118 giunto sul luogo dell'incidente con diverse ambulanze per prestare assistenza alle persone coinvolte.

Secondo quanto riportano i quotidiani locali, una bimba avrebbe riportato ferite al torace e all’addome. Un'altra persona, invece, un adulto, le cui condizioni sono state giudicate gravi, sarebbe stata trasportata al Policlinico di Foggia con l'elisoccorso.

Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire le cause e l'esatta dinamica del sinistro.

In aggiornamento.