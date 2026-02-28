Si fermano ad aiutare i feriti di un tamponamento e vengono travolti da un’auto: un morto e 3 feriti sull’A1

Nella notte lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli all’altezza di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite in un maxi tamponamento che ha coinvolto quattro auto.

Maxi tamponamento nella notte lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli all'altezza di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, verso le 3.50 quando lungo l'A1 è avvenuto un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro auto. Due agenti della Polizia penitenziari erano a bordo di un mezzo, senza detenuti e di ritorno da un servizio, quando si sono fermato per aiutare alcune persone coinvolte in un primo impatto tra un furgone e una macchina. Pochi attimi dopo è sopraggiunta un'altra auto che ha investito tutti. Il conducente di questa vettura è la vittima del tamponamento: quando i soccorsi sono arrivati sul posto sono stati necessari anche i vigili del fuoco per estrarre il corpo dell'uomo dalle lamiere della sua auto. La vittima è Carmine Scamarcia, 67 anni di Andria.

Le altre persone sono rimaste ferite: la più grave è l'automobilista della prima auto tamponata. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasferito all'Ospedale Maggiore di Bologna. Gli altri due feriti sono stati medicati sull'ambulanza del 118, compresi i due agenti della polizia penitenziari. Intanto le forze dell'ordine sono impegnate con tutti gli accertamenti del caso. Gli agenti della polizia stradale sono intervenuti per i rilievi di legge e il personale di Autostrade per l’Italia ha gestito la viabilità su quel tratto autostradale. L'area intanto era stata messa in sicurezza perché c'era il rischio che i mezzi prendessero fuoco.