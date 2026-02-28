Attualità
video suggerito
video suggerito

Si fermano ad aiutare i feriti di un tamponamento e vengono travolti da un’auto: un morto e 3 feriti sull’A1

Nella notte lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli all’altezza di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite in un maxi tamponamento che ha coinvolto quattro auto.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Giorgia Venturini
0 CONDIVISIONI
Foto di repertorio
Foto di repertorio

Maxi tamponamento nella notte lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli all'altezza di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, verso le 3.50 quando lungo l'A1 è avvenuto un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro auto. Due agenti della Polizia penitenziari erano a bordo di un mezzo, senza detenuti e di ritorno da un servizio, quando si sono fermato per aiutare alcune persone coinvolte in un primo impatto tra un furgone e una macchina. Pochi attimi dopo è sopraggiunta un'altra auto che ha investito tutti. Il conducente di questa vettura è la vittima del tamponamento: quando i soccorsi sono arrivati sul posto sono stati necessari anche i vigili del fuoco per estrarre il corpo dell'uomo dalle lamiere della sua auto. La vittima è Carmine Scamarcia, 67 anni di Andria.

Le altre persone sono rimaste ferite: la più grave è l'automobilista della prima auto tamponata. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasferito all'Ospedale Maggiore di Bologna. Gli altri due feriti sono stati medicati sull'ambulanza del 118, compresi i due agenti della polizia penitenziari. Intanto le forze dell'ordine sono impegnate con tutti gli accertamenti del caso. Gli agenti della polizia stradale sono intervenuti per i rilievi di legge e il personale di Autostrade per l’Italia ha gestito la viabilità su quel tratto autostradale. L'area intanto era stata messa in sicurezza perché c'era il rischio che i mezzi prendessero fuoco.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
attacco
all'iran
Consiglio sicurezza ONU convocato alle 22. Tajani: “Colpita base in Kuwait, nessun ferito”
Perché la risposta dell’Iran all’attacco Israele-Usa potrebbe allargare il conflitto: tutti gli scenari
Giuseppe Acconcia
Attacco in Iran, Cisgiordania e Gaza isolate: "Abbiamo paura di rimanere bloccati, senza benzina o cibo"
Un italiano ad Abu Dhabi: "Ho visto i missili in cielo, sono chiuso in casa"
Tajani: "Teheran non può avere l'arma nucleare". Meloni non preavvisata
Trump: "Distruggeremo i missili dell'Iran, non avrà il nucleare"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views