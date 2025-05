video suggerito

“Andrea Sempio andava al santuario della Bozzola”: la testimonianza che l’avvocato di Stasi vuole agli atti Spunta un nuova testimonianza sul caso Garlasco che indica Andrea Sempio come frequentatore del santuario della Bozzola, circostanza da lui sempre negata. L’avvocato di Stasi chiederà che venga acquisita dalla Procura ma i legali dell’indagato ribadiscono: “Non frequentava né l’oratorio né il Santuario per essere contrario al cattolicesimo”. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono ancora tanti i punti oscuri che avvolgo il delitto di Garlasco nonostante la condanna definitiva di Alberto Stasi per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Tra nuovi esami medico legali, perquisizioni e perizie scientifiche, spuntano anche nuove testimonianze a rendere il quadro ancora più complesso. Alcune di queste ruotano attorno al quel santuario della Bozzola di Garlasco di cui si è tanto parlato per uno scandalo sessuale e una di queste indica Andrea Sempio come uno dei frequentatori di quel luogo di culto.

Un primo testimone, con vari precedenti penali, ha sostenuto ai microfoni di "Chi L'ha Visto?" di essere a conoscenza indirettamente di alcuni fatti di pedofilia avvenuti nel Santuario e che Chiara Poggi "aveva scoperto il giro" legato a quel luogo di culto e avrebbe voluto denunciarlo. Una tesi avvalorata dalle ricerche online condotte dalla vittima nei mesi precedenti al suo assassinio quando aveva salvato su una pendrive documenti che parlavano di pedofili e abusi nella chiesa e aveva visualizzato più volte le immagini del santuario della Bozzola.

"Sempio l’ho visto più volte con la compagnia al Santuario"

Ora un altro testimone ha rivelato a Mattino 5 News di aver visto anche Chiara Poggi a quel santuario, che peraltro dista poche centina di metri dalla casa del delitto, ma soprattutto di aver notato sul posto anche il nuovo indagato Andrea Sempio. "Io ho questo ricordo…Di Andrea sì, di Chiara di sfuggita. Sempio l’ho visto più volte anche con la compagnia ma io non sono mai stato a curiosare quello che facevano" ha raccontato il testimone.

Un racconto che ora il legale di Alberto Stasi chiede venga acquisito dalla Procura perché ritenuto importante. "Chiederò che la testimonianza venga acquisita perché ricordiamo che l’indagato nega categoricamente di esserci andato, abbiamo invece un testimone che ci mette la faccia che non si nasconde" ha detto l’avvocato de Rensis, aggiungendo: "Uno dei due quindi mente e bisogna capire chi".

Sempio nega: "Mai stato al Santuario"

Andrea Sempio infatti ha sempre negato di aver frequentato quei luoghi, come ha confermato oggi anche il suo legale. "Non mi risulta che Sempio frequentasse il Santuario né l'oratorio. Per me è una novità, una cosa nuova" ha spiegato l'avvocato Massimo Lovati, aggiungendo: "Sempio non mi ha mai detto di questa circostanza. Mi ha detto che non frequentava né l'oratorio né il Santuario per essere contrario al cattolicesimo".