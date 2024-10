video suggerito

Ancora qualche giorno di sole sull'Italia, da mercoledì torna il maltempo: le previsioni della settimana A parte qualche pioggia al Nord, da lunedì 14 a mercoledì 16 ottobre sono previsti sole e temperature in aumento sul resto d'Italia. La fase anticiclonica, tuttavia, non è destinata a durare. La tendenza meteo mostra che a partire da giovedì 17 e fino a domenica 20 ottobre sono attese ben quattro perturbazioni che potrebbero interessare in nostro Paese.

A cura di Eleonora Panseri

Nuvole e qualche pioggia al Nord, bel tempo e temperature in aumento nel resto d'Italia. La settimana che inizia oggi, lunedì 14 ottobre, si apre con il consolidamento dell'alta pressione su quasi tutto il nostro Paese, mentre alcune correnti atlantiche umide e fredde porteranno maltempo contenuto sulle regioni settentrionali.

Nei giorni successivi, in particolare tra martedì 15 e mercoledì 16 ottobre, l'anticiclone farà sentire maggiormente i suoi effetti, determinando tempo stabile e asciutto quasi ovunque e con temperature ben al di sopra della norma. In particolare, al Sud e sulle Isole sono attesi anche picchi vicini ai 30 gradi.

La fase anticiclonica, tuttavia, non è destinata a durare. La tendenza meteo mostra che a partire da giovedì 17 e fino a domenica 20 ottobre sono attese ben quattro perturbazioni che potrebbero interessare l'Italia.

Meteo inizio settimana: piogge deboli al Nord, tempo soleggiato sul resto d'Italia

Oggi, lunedì 14 ottobre, atteso cielo nuvoloso o molto nuvoloso al Nord, con piogge deboli e isolate concentrate soprattutto su Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia Occidentale e Venezia Giulia.

Sole e nuvole si alterneranno invece in Toscana, Umbria e Marche, in generale senza piogge. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia, con temperature in aumento.

Martedì 15 ottobre invece il cielo sarà grigio su pianure e coste del Nord a causa di nebbie e nubi basse, altrove il tempo sarò invece in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Le temperature saranno ancora sopra le medie stagionali.

Mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre: inizia il calo dell'alta pressione, sull'Italia torna la pioggia

A partire da mercoledì 16 ottobre, l'alta pressione inizierà a calare e sull'Italia arriverà una perturbazione carica di pioggia che dovrebbe contrastare l'anticiclone. Ci saranno prime piogge al mattino sui settori più occidentali del Nord, poi entro metà giornata peggiora su Valle d'Aosta, Liguria, Piemonte e Lombardia. Sole sul resto del Paese.

La giornata di giovedì 17 ottobre trascorrerà all'insegna di un tempo molto piovoso su tutte le regioni centrali, con fenomeni anche intensi su Toscana, Romagna, Marche. Anche il Nordovest sarà interessato da precipitazioni, ma meno persistenti. Cielo coperto con occasionali piovaschi anche al Sud. In questa fase le temperature saranno in lieve calo.