Ancona, bimba di 4 anni positiva al Covid muore per insufficienza respiratoria: “Aveva gravi patologie” Una bambina di 4 anni, positiva al Covid e affetta da importanti comorbidità, è morta oggi nel reparto di rianimazione pediatrica dell’ospedale materno infantile Salesi di Ancona. La nota del direttore della Sod.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tragedia ad Ancona dove una bambina di 4 anni, positiva al tampone Covid, ricoverata per una "gravissima insufficienza respiratoria" e affetta da "importanti comorbidità", è morta oggi nel reparto di rianimazione pediatrica dell'ospedale materno infantile Salesi. La notizia è stata diffusa dal direttore della Sod Anestesia e Rianimazione Pediatrica del presidio con una nota. La piccola, a quanto si apprende, era ricoverata in rianimazione dal primo maggio scorso per una gravissima insufficienza respiratoria dopo essere stata trasferita dal Pronto soccorso dell'Ospedale di Fano.

La bambina, riferisce il direttore della Sod, "è risultata positiva al tampone Sars-CoV-2 e al ricovero presentava un quadro di grave Ards (Sindrome da distress respiratorio acuto) ad etiologia prevalentemente batterica. La paziente era affetta da importanti comorbidità: Trisomia 18, Ipoplasia corpo calloso, Cardiopatia congenita complessa tipo miocardio non compattato con difetti interventricolari muscolari multipli e anomalie vascolari. Alla progressiva risposta alla terapia antinfettiva impostata (normalizzazione degli esami ematici) non è corrisposto un miglioramento del quadro respiratorio che si è mantenuto costantemente precario nonostante l'applicazione di strategie di ventilazione meccanica convenzionali e non convenzionali. Al deterioramento respiratorio è corrisposto un progressivo deterioramento della funzione cardiovascolare, fino al decesso della piccola paziente", conclude la nota.

Solo qualche giorno era arrivata la notizia della morte del piccolo Francesco, il bimbo di 6 anni di Conche di Codevigo, in Veneto, che pochi giorni prima era risultato positivo al Covid. Anche lui ha avuto una crisi respiratoria ma si attendono i risultati dell'autopsia in questo caso per confermare la causa del decesso.