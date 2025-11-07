Attualità
video suggerito
video suggerito

Ammessaou, 14 anni, scomparsa nel nulla: cresce l’angoscia a Spilimbergo, avviate le ricerche

Ore d’ansia a Spilimbergo per la scomparsa di Ammessaou Zinsonni, 14 anni, uscita di casa giovedì mattina e mai più rientrata. Attivato il piano ricerche persone scomparse. Indossava un giubbotto oro. Chiunque l’abbia vista contatti le Forze dell’Ordine.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

Da oltre ventiquattr’ore non si hanno più notizie di Ammessaou Zinsonni, una ragazza di appena 14 anni nata a San Vito al Tagliamento e residente a Spilimbergo. La giovane si è allontanata da casa nella mattinata di giovedì 6 novembre, intorno alle 7, per motivi ancora ignoti, e da allora di lei non si hanno più tracce.

I genitori, non vedendola rientrare, hanno lanciato subito l’allarme, rivolgendosi alle forze dell’ordine. Dopo il nulla osta della famiglia, la Prefettura di Pordenone ha attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, mobilitando polizia, carabinieri e volontari del territorio. L’obiettivo è scandagliare ogni possibile pista che possa portare a individuare la ragazza o ottenere informazioni utili sul suo spostamento.

La descrizione di Ammessaou Zinsonni

Ammessaou è alta circa 1 metro e 65, di corporatura media, con capelli castani scuri raccolti in trecce e occhi marroni. Non porta occhiali, tatuaggi né orecchini; l’unico segno distintivo è un piercing al naso. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto color oro.

Leggi anche
Scomparsa nel nulla 3 anni fa, la Procura generale riapre il caso di Rosa Bechere: disposti nuovi accertamenti

Le autorità invitano chiunque l’abbia vista o disponga di informazioni a contattare immediatamente le Forze di Polizia. Ogni dettaglio, anche apparentemente minimo, potrebbe rivelarsi decisivo per riportare Ammessaou a casa sana e salva.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Meloni se la prende con lo sciopero generale di venerdì, Landini: "Rispetti i lavoratori"
Sciopero generale nazionale il 12 dicembre, la Cgil proclama protesta contro la Manovra del governo Meloni
Sindacati divisi contro la manovra: due giorni di sciopero generale, 28 novembre e 12 dicembre
CGIL boccia la Manovra: "Si va in pensione sempre più tardi e sempre più poveri, dal governo solo bugie"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views