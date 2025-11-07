Ammessaou, 14 anni, scomparsa nel nulla: cresce l’angoscia a Spilimbergo, avviate le ricerche

Da oltre ventiquattr’ore non si hanno più notizie di Ammessaou Zinsonni, una ragazza di appena 14 anni nata a San Vito al Tagliamento e residente a Spilimbergo. La giovane si è allontanata da casa nella mattinata di giovedì 6 novembre, intorno alle 7, per motivi ancora ignoti, e da allora di lei non si hanno più tracce.

I genitori, non vedendola rientrare, hanno lanciato subito l’allarme, rivolgendosi alle forze dell’ordine. Dopo il nulla osta della famiglia, la Prefettura di Pordenone ha attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, mobilitando polizia, carabinieri e volontari del territorio. L’obiettivo è scandagliare ogni possibile pista che possa portare a individuare la ragazza o ottenere informazioni utili sul suo spostamento.

La descrizione di Ammessaou Zinsonni

Ammessaou è alta circa 1 metro e 65, di corporatura media, con capelli castani scuri raccolti in trecce e occhi marroni. Non porta occhiali, tatuaggi né orecchini; l’unico segno distintivo è un piercing al naso. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto color oro.

Le autorità invitano chiunque l’abbia vista o disponga di informazioni a contattare immediatamente le Forze di Polizia. Ogni dettaglio, anche apparentemente minimo, potrebbe rivelarsi decisivo per riportare Ammessaou a casa sana e salva.