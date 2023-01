Amico gli sferra pugno a Capodanno, 21enne grave in Salento: avrebbe palpeggiato la sua fidanzata Un 21enne di Ugento, in provincia di Lecce, è ricoverato in prognosi riservata dopo che un amico gli ha sferrato un pugno al volto durante il veglione di Capodanno: avrebbero litigato perché l’uno avrebbe palpeggiato la fidanzata dell’altro.

A cura di Ida Artiaco

Rissa a un veglione di Capodanno in Salento. Un 21enne di Ugento, in provincia di Lecce, è attualmente ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Vito Fazzi dove ha subito un intervento chirurgico dopo aver ricevuto un pugno al volto sferrato da un amico nel parcheggio di un ristorante a Ruffano.

Dopo aver ricevuto il pugno il 21enne sarebbe caduto a terra battendo la testa. Secondo una prima ricostruzione il giovane, mente stava festeggiando l'arrivo del nuovo anno con gli amici nel locale, avrebbe molestato la fidanzata del coetaneo, palpeggiandola. Poi, una volta usciti dal ristorante, dopo la richiesta di un chiarimento da parte dell'amico, l'ha colpito.

L'aggressore, una volta identificato dai carabinieri, è stato denunciato per lesioni gravissime in attesa di conoscere come evolverà il quadro clinico della vittima. Ma non è stato facile ricostruire quanto successo. I militari arrivati sul posto hanno infatti dovuto fare i conti con un clima di omertà tra i presenti.

Alcuni ragazzi, infatti, hanno dichiarato che il 21enne si fosse ferito da solo dopo essere caduto per terra uscendo dalla propria auto. La vittima, intanto, ha riportato una frattura alla tempia e la sua prognosi resta riservata.