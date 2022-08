Amiche travolte in bici da un’auto nel Foggiano, dopo Amelia morta anche la 35enne Luigia È morta Luigia Boccamazzo, la 35enne travolta da un’auto mentre era in sella alla sua bici lungo la provinciale 5 nel Foggiano. Nell’incidente era morta sul colpo l’amica Amelia Capobianco.

Luigia Boccamazzo

È morta dopo tre giorni di agonia la 35enne Luigia Boccamazzo, travolta mentre era in sella alla sua bici lungo la strada provinciale 5 che da Lucera conduce a Pietramontecorvino, nel Foggiano. È la seconda vittima del tragico incidente avvenuto nella notte tra domenica e lunedì scorsi: nel violento impatto era infatti rimasta uccisa la 23enne Amelia Capobianco.

Le due stavano percorrendo la provinciale con una bicicletta elettrica quando una donna alla guida della sua auto le ha tamponate: la velocità elevate ha scaraventato le due donne sull'asfalto. Mentre per la più giovane non c'è stato nulla da fare, per la 35enne la situazione è apparsa meno drammatica.

Ricoverata in ospedale al Policlinico Riuniti di Foggia, le sue condizioni si sono però aggravate nelle ultime ore: la donna aveva riportato fratture multiple e numerosi traumi interni e questa mattina i sanitari hanno dichiarato il decesso.

Amelia Capobianco (Facebook)

“Amore bello non ce l'hai fatta. Stamattina non potevo ricevere una notizia più brutta, queste sono le notizie che non dovrebbero mai arrivare. Ora sei con la tua amica Amelia. Il Signore in paradiso ora ha due fiori stupendi”, si legge in uno dei tanti messaggi di cordoglio che gli amici di Luigia hanno affidato ai social.

Secondo quanto ricostruito finora Amelia Capobianco era andata a prendere l’amica che aveva finito il suo turno di lavoro per riportarla a casa in sella alla sua bici quando sono state travolte da un'auto.

"L'invito è solo quello di pregare e soprattutto riflettere! Un abbraccio a tutti i parenti e a chi ha avuto la fortuna di conoscere e condividere un amicizia con tutti loro – si legge su Facebook – riposate in pace anche voi, anime belle, non avevate colpa…"