Alto Adige, frana in Val Badia: il fango invade le strade, 146 persone evacuate Coinvolta soprattutto la località Longiarù, nel comune di San Martino in Badia. Il fango e i detriti hanno portato il numero delle case evacuate a 56, mentre sono 146 le persone che temporaneamente hanno dovuto lasciare la propria abitazione.

A cura di Biagio Chiariello

56 case evacuate e 146 persone costrette a lasciare (si spera temporaneamente) la propria casa per motivi di sicurezza. Sono i numeri – provvisori – dei danni provocati dalla frana in Val Badia, in località Longiarù, in Trentino-Alto Adige. Al lavoro per cercare di riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile ci sono dieci escavatori e 6 camion.

Sono state le continue piogge degli ultimi giorni a provocare lo smottamento che ha coinvolto il torrente Seres a Campill, nel Comune di San Martino in Badia, con la frazione di Longiarù maggiormente colpita. "I detriti hanno spostato il torrente principale e ora stanno scivolando verso valle a una velocità di 100 metri all'ora. La frana è attualmente lunga circa 800 metri", spiega il geologo provinciale Volkmar Mair.

In questo momento a lavoro ci sono i vigili del fuoco volontari, gli operai dell'Ufficio Sistemazione bacini Montani, le autorità forestali e i geologi provinciali. Lungo una strada forestale che conduce al paese, è stato creato un argine di deviazione per mantenere il materiale nel flusso principale.

"Gli operai, guidati dal caposquadra Tobias Obwegs, hanno lavorato anche la scorsa notte con l'ausilio di 10 escavatori, utilizzati per rimuovere il materiale fangoso", ha detto Sandro Gius, direttore dell'Ufficio Sistemazione bacini montani Est.

"Il presidente della Provincia e assessore alla Protezione civile, Arno Kompatscher, è in costante contatto con i servizi di emergenza e ha promesso ulteriore supporto in caso di necessità" si legge sulla pagina ufficiale social della Provincia di Bolzano.