Alto Adige, 16enne tedesca trovata morta ai piedi di un sentiero: la ragazzina risultava scomparsa Una ragazzina di 16 anni è stata trovata morta dal Soccorso alpino e Guardia di Finanza. L’adolescente tedesca, in vacanza con la famiglia, risultava scomparsa. In corso accertamenti sulla dinamica dei fatti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Una ragazzina di 16 anni, originaria della Germania, è stata trovata morta dagli uomini del Soccorso alpino nella zona di San Candido in Val Pusteria, in Alto Adige. La ragazzina risultava dispersa e dopo l'inizio delle ricerche, il suo corpo senza vita è stato trovato dal Soccorso Alpino e dalla Guardia di Finanza.

La 16enne era in vacanza con i familiari e non aveva fatto rientro in albergo. Da qui, la famiglia aveva fatto scattare l'allarme. Sul posto sanitari, carabinieri, vigili del fuoco e volontari.

