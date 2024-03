Alto Adige, 16enne muore travolto da una valanga durante un fuoripista in solitaria Un ragazzo di 16 anni è morto in Alto Adige travolto da una valanga. A dare l’allarme i genitori che non lo vedevano rientrare dopo un fuoripista a Plan in val Passiria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Foto Soccorso Alpino

Tragedia in Alto Adige, dove un ragazzo di 16 anni è morto sotto una valanga durante un fuoripista a Plan in val Passiria. L'incidente, avvenuto ieri pomeriggio ma di cui si è avuta notizia solo nella mattinata di oggi, non ha avuto però testimoni. L'allarme è stato lanciato in serata dai familiari per il mancato rientro del giovane. Sono subito scattate le ricerche e poco dopo le ore 21 il corpo ormai senza vita del ragazzo è stato trovato sotto una valanga.

Il 16enne pare fosse salito in quota con l'ultima cabinovia del Karjoch prima che venisse chiusa per pericolo valanghe per poi scendere in fuoripista in solitaria. Durante la discesa, il ragazzo sarebbe stato travolto dalla slavina. Il freeride, il fuoripista, è molto popolare tra i giovani in Alto Adige. Le discese nella neve fresca, lontano dalle affollate piste battute, spesso vengono immortalate anche con le action cam.

Si ricordi che il pericolo valanghe lungo la cresta di confine attualmente è di grado 3 su 5 (marcato), dopo le nevicate dei giorni scorsi. Si tratta della seconda vittima di valanghe negli ultimi giorni in Alto Adige, la prima è stato un turista tedesco deceduto a Racines, mentre il maltempo e le abbondanti nevicate stanno provocando disagi soprattutto al Nord, tra Valle d'Aosta e Piemonte.

In particolare, una valanga ieri pomeriggio ha ostruito una galleria a Gaby (Aosta) e solo nelle prossime ore potrebbe finire l'isolamento delle circa 4.500 persone – per la maggior parte turisti – che si trovano più a monte, a Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité. Sono in corso le verifiche dall'elicottero del versante dove è avvenuto il distacco.