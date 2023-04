Alpignano, donna muore come il figlio 4 anni prima: fatale una caduta dalla scala in giardino Sono morti nello stesso modo a distanza di quattro anni l’uno dall’altra. Bruna Brunatto è deceduta ieri ad Alpignano nel cortile della casa dove nel febbraio del 2019 era morto il figlio di 39enne, chitarrista. Per entrambi fatale un trauma cranico da caduta accidentale.

A cura di Biagio Chiariello

Emanuele Colombino

È morta quattro anni dopo il figlio, nello stesso modo. Un tragico destino ha accomunato Bruna Brunatto di 82 anni e Emanuele Colombino, di 39 anni, madre e figlio, entrambi deceduti scivolando nel giardino eseguendo dei lavori nella loro villetta di Alpignano, in provincia di Torino. Per entrambi la causa della morte è da attribuire a un trauma cranico da caduta accidentale.

La signora Brunatto è è stata trovata senza vita nella mattinata di ieri, mercoledì 19 aprile, nel cortile del caseggiato di via Philips 37, nel comune piemontese. Secondo gli accertamenti eseguiti dai carabinieri della locale stazione, l'anziana è morta per un incidente domestico: era salita su una scala per togliere l'erba dal muro perimetrale e ha perso l'equilibrio cadendo nella bealera adiacente. Il medico legale ha confermato la causa del decesso per il trauma cranico.

Il figlio, Emanuele Colombino, conosciuto da tutti come Uely, era rimasto ferito in modo molto grave a seguito di una caduta dalle scale del sottotetto della stessa casa, in cui abitava e in cui stava facendo alcuni lavori nel febbraio del 2019. Un volo di quattro metri da cui non si era più ripreso. Era stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Cto di Torino, dove si era spento circa due settimane dopo.

Un dramma che aveva sconvolto Alpignano, visto che Colombino era molto noto in paese: lo chiamavano "Uely Lopez Threeuez" o semplicemente "Uely", nomi d'arte nati dalla sua grande passione per la musica rock. Era chitarrista e compositore da quando era giovanissimo e, dal 2012, era diventato chitarrista, cantante e leader della rockband "The Well In Tones".