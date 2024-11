Allerta meteo su Liguria, Toscana e Marche: raffiche di vento e mareggiata a Sestri Levante Allerta meteo per vento e mareggiate su Liguria, Toscana e Marche: a Sestri Levante le onde hanno danneggiato una discoteca sulla costa e affondato un peschereccio. Un’altra imbarcazione, invece, è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco dopo che il vento e le onde l’avevano capovolta. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

La discoteca danneggiata dalla mareggiata a Sestri Levante

Forti raffiche di vento e mareggiate hanno interessato la Liguria, Toscana e Marche. L'allerta meteo diramata dal Dipartimento di Protezione Civile ha evitato disagi alle persone, ma sono comunque tantissimi i danni riportati da strade, strutture e imbarcazioni. A Sestri Levante ci sono stati alberi caduti, un peschereccio affondato e danni a una discoteca.

I vigili del fuoco hanno effettuato una ventina di interventi sul territorio, ma per fortuna non vi sono stati feriti. A Sanremo un albero si è abbattuto su alcuni cavi elettrici in via Villetta e il cedimento ha causato il black out dell'impianto di illuminazione della zona.

Forti mareggiate in Liguria: danni a Sestri Levante

Nella notte un'intensa mareggiata ha colpito Sestri Levante (Genova), in particolare l'area portuale provocando l'affondamento di un peschereccio e il capovolgimento di una seconda imbarcazione. Danni anche per una discoteca e un ristorante poco lontani dal mare e un'auto parcheggiata. Anche in questo caso non sono stati fortunatamente registrati feriti.

Nel frattempo, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure, l'Arpal, ha diramato un avviso meteo tra oggi e venerdì per la più intensa mareggiata del 2024 in Liguria con onde alte fino a 7 metri al largo.

La mareggiata di Sestri Levante nella notte ha allagato piazzale Marinai d'Italia e via Pilade Queirolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari, i carabinieri e la capitaneria di porto. Il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas ha effettuato un sopralluogo nell'area portuale e ha incontrato i pescatori, garantendo loro un intervento urgente per rinforzare la diga foranea.

Le onde a Sestri Levante

Vento sulla Toscana e stop ai traghetti, maltempo a Livorno

Maltempo a Livorno, dove questa mattina si sono verificati forti disagi a causa del vento e delle mareggiate che hanno investito gran parte della costa toscana. A causa delle onde alte che si stanno abbattendo sul lungomare livornese, la polizia municipale ha disposto la chiusura al traffico di un tratto del viale Italia con problemi inevitabili alla circolazione stradale, molto più lenta.

I vigili del fuoco sono intervenuti diverse volte nella città a causa di rami caduti e ponteggi pericolanti. Stando alle previsioni, la situazione resterà critica per l'intera giornata di oggi.

Raffiche di vento fino a 115 km7h anche nell'arcipelago toscano, con onde a più di 7 metri di altezza sulla Gorgona. Nelle prossime ore vi saranno ancora raffiche di Vento su Arcipelago e litorale centrale. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha segnalato l'allerta arancione per forti venti e mareggiate prevista per la giornata odierna.

A Livorno sono state sospese le attività portuali per la mattinata, con collegamenti interrotti anche per le isole maggiori: stamani i traghetti provenienti da Sardegna e Corsica non sono arrivati, annunciando la mancata partenza o il cambio di rotta. Cinque navi commerciali ferme in rada hanno lasciato l'ormeggio e si trovano in drifting davanti alla costa.

Chiusi i parchi pubblici e i cimiteri, così come un tratto di lungomare per l'accumulo di detriti sul viale Italia. Interventi dei vigili del fuoco in provincia di Firenze, in maniera particolare nel Mugello, per alberi caduti sulla strada.

Marina di Pisa, foto dalla pagina del sindaco Michele Conti

Allerta vento anche nelle Marche: intervengono i vigili del fuoco

Allerta vento anche nelle Marche, dove sono intervenuti i vigili del fuoco per almeno 100 chiamate. I pompieri hanno rimosso alberi caduti sulla sede stradale, rami pericolanti o appoggiati su linee aeree. Ieri sera nella regione è stata diramata l'allerta meteo arancione per raffiche di vento che potranno toccare anche i settori montani e collinari.

Criticità gialla, invece, per mareggiate su tutta la fascia costiera. I vigili del fuoco sono al lavoro sin dalla notte scorsa per far fronte alle richieste legate ai problemi causati dal forte vento. Nonostante i tanti interventi, al momento non si starebbero registrano situazioni di particolare criticità. I pompieri sono intervenuti 32 volte nel Maceratese, 31 nella zona di Pesaro Urbino, 25 in provincia di Ancona, 19 nell'Ascolano e cinque nell'area di Fermo.

Particolarmente colpite le zone di Cupramontana (Ancona, Ascoli Piceno, Tolentino (Macerata), Fossombrone, con 75 gli interventi finora per alberi caduti, cartelloni stradali, persiane e cornicioni divelti.