Allerta meteo per maltempo e temporali mercoledì 24 agosto: le regioni a rischio Continua l’ondata di maltempo al Sud. Anche domani, mercoledì 24 agosto, allerta gialla della Protezione civile su sei Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia.

A cura di Susanna Picone

È ancora maltempo al Sud. Anche per la giornata di domani, mercoledì 24 agosto, diramata allerta gialla della Protezione civile per rischio temporali, idrogeologico e idraulico su sei regioni del Meridione. Sono Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia. In Campania la Protezione civile regionale segnala il rischio di pioggia, vento, fulmini e grandine dalle ore 12,00 alle ore 21,00.

Allerta meteo gialla domani in sei regioni

Sul sito della Protezione civile troviamo, come ogni giorno, il bollettino di criticità per la giornata di domani, mercoledì 24 agosto. È il seguente:

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico;

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Previsioni meteo domani

Le previsioni meteo di domani, mercoledì 24 agosto: se al Nord e su parte del Centro prevarrà il bel tempo, un vortice continua a interessare il Sud. Attesi in particolare tante nubi su Abruzzo e Molise e temporali sulla Puglia, con rovesci e temporali verso il resto delle regioni meridionali fino alla Sicilia ionica.