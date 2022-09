Allerta meteo mercoledì 28 settembre per temporali e maltempo: le regioni a rischio La Protezione Civile ha valutato per domani mercoledì 28 settembre una allerta gialla per maltempo in quattro regioni.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo non lascia l'Italia ed è ancora allerta meteo per temporali su alcune zone del Paese per la giornata di domani, mercoledì 28 settembre.

La perturbazione che ha colpito la Penisola e che è in allontanamento, infatti, nelle prossime ore manterrà condizioni di variabilità che comporteremo fenomeni temporaleschi anche intensi con rischio idraulico e idrogeologico e una allerta gialla su quattro regioni.

Maltempo, domani allerta meteo gialla in 4 regioni

Per questo, in base ai fenomeni in atto e alle previsioni meteo disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente valutando una allerta gialla per domani mercoledì 28 settembre, su alcune aree di Toscana, Molise, Basilicata e Calabria.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, infatti potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta.

Tutte le allerte meteo di mercoledì 28 settembre

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Costa, Arno-Casentino, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valtiberina, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Costa, Arno-Casentino, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valtiberina, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia