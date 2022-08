Allerta meteo martedì 9 agosto per temporali e maltempo: l’elenco delle 10 regioni a rischio Il maltempo si sposta anche al Centro-Sud ed è allerta meteo gialla per temporali su ben 10 regioni: ecco l’elenco della Protezione civile.

A cura di Ida Artiaco

Il maltempo che ha caratterizzato il Nord Italia nelle ultime ore si dirige verso le regioni centro-meridionali dove nella giornata di domani, martedì 9 agosto, secondo le previsioni meteo, arriveranno temporali e grandinate.

Per questo, la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla su ben 10 regioni, concentrate proprio tra il Centro e il Sud.

Allerta meteo gialla martedì 9 agosto in 10 regioni

In base ai fenomeni meteorologici in atto e a quelli previsti nelle prossime ore, il Dipartimento della Protezione ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando per domani, lunedì 8 agosto, una allerta meteo gialla per rischio temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico su 10 regioni, dalla Campania al Lazio passando per Calabria, Marche e Abruzzo.

Maltempo e allerta meteo lunedì, i settori a rischio

Stando a quanto si legge sul sito ufficiale della Protezione, le allerte mete di domani martedì 9 agosto sono le seguenti:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):

Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale.

: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale. Ordinaria criticità per rischio temporali (allerta gialla):

Abruzzo : Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C;

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana;

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma;

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro;

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento;

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico;

Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro;

Sardegna: Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Iglesiente, Bacino del Tirso;

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Previsioni meteo martedì 9 agosto

Secondo le previsioni meteo di domani, martedì 9 agosto, l'Italia sarà generalmente caratterizzata da pressione meno salda al Centro-Sud. Rovesci colpiranno le Marche e i rilievi abruzzesi. Nel corso della giornata i rovesci temporaleschi investiranno tutto il centro Italia e le temperature caleranno di almeno 8 gradi nel corso della settimana. Sole al Nord, anche se pure qui le temperature saranno più basse, con valori massimi attesi tra i 30 gradi di Genova e i 34 di Bolzano.