Allerta Meteo lunedì 4 luglio per maltempo e temporali: le regioni a rischio Il maltempo continua a impensierire alcune parti dell’Italia e la Protezione civile ha valutato per domani, lunedì 4 luglio, una allerta meteo gialla in tre regioni.

A cura di Antonio Palma

Anche se è il caldo ancora a farla da padrone nella maggior parte dell’Italia, il maltempo continua a impensierire alcune parti del nostro Paese e anche per domani, lunedì 4 luglio, è allerta meteo in tre regioni. A causa di improvvisi e violenti temporali, che potrebbero interessare soprattutto il nord est, infatti durante la giornata si potrebbero creare delle criticità idrogeologiche e idrauliche riportate nel bollettino nazionale di criticità.

Allerta meteo gialla lunedì 4 luglio in tre regioni

Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, dunque il Dipartimento della Protezione ha emesso un nuovo avviso di condizioni metereologiche avverse, valutando per la giornata di lunedì una allerta meteo gialla per rischio idraulico, temporali e idrogeologico su parte di Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige.

Maltempo e allerta meteo lunedì, i settori a rischio

Nel dettaglio, il bollettino nazionale di criticità e delle allerte meteo-idro indica per domani 4 luglio una allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali su settori alpini e prealpini di Lombardia, Veneto e provincia autonoma di Bolzano. Inoltre è stato valutato un rischio idraulico e rischio idrogeologico per la Provincia Autonoma di Bolzano.

Leggi anche Allerta meteo 8 giugno per maltempo e temporali: le Regioni a rischio

Le previsioni meteo per lunedì 4 luglio

Le previsioni meteo di lunedì 4 luglio, infatti indicano il passaggio di una intensa nuvolosità sulle Alpi fin dal mattino e in peggioramento nel corso del pomeriggio quando la possibilità di temporali, anche intensi, si estenderà anche nelle vicine zone di pianura dando vita a fenomeni che potranno risultare anche violenti, associati a grandine e raffiche di vento.

Tutte le allerte meteo di lunedì 4 luglio

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano