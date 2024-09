video suggerito

Allerta meteo in 2 regioni domani 15 settembre: addio al caldo, temperature sotto la media del periodo Allerta meteo gialla per temporali e per rischio idrogeologico domani, domenica 15 settembre. Si abbassano le temperature: l'autunno comincia a farsi sentire con una settimana di anticipo sull'equinozio.

A cura di Susanna Picone

Allerta meteo gialla solo in settori di due regioni domani, domenica 15 settembre: secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile, per la giornata di domani è prevista una allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico in alcuni settori del Molise e della Puglia. Per il resto, la mappa dell’Italia resta verde: non si segnalano altre criticità.

Allerta meteo gialla domani 15 settembre in Molise e Puglia

Sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità per la giornata di domani, domenica 15 settembre. Si segnala una allerta gialla per temporali in settori di Molise e Puglia e solo per la Puglia una allerta per rischio idrogeologico.

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Molise: Litoranea

Litoranea Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle

Le previsioni meteo per domenica 15 settembre: il tempo migliora sull’Italia

Meteo in miglioramento nel weekend sull’Italia, con residui disturbi al sud e medio Adriatico. Le temperature però restano sotto la media del periodo, con freddo al mattino. Con una settimana di anticipo sull'equinozio, dunque, l’autunno comincia a farsi sentire già in questo fine settimana. Le temperature in Italia sono scese anche di 15 gradi e la neve è caduta fino alla quota di 1.500 metri.

Per quanto riguarda la giornata di domani, al Nord avremo tempo stabile con sole prevalente sulle regioni di Nord-Ovest e qualche addensamento in transito al Nord-Est. Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni sui settori tirrenici e irregolarmente nuvolosi lungo l'Adriatico. Al Sud, infine, al mattino previste molte nuvole con piogge sparse su Molise, Puglia e Sicilia settentrionale, al pomeriggio tempo per lo più asciutto.