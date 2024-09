video suggerito

Allerta meteo gialla in due regioni sabato 14 settembre: meno temporali, ma le temperature restano basse Nonostante un generico miglioramento delle condizioni meteo per domani, sabato 14 settembre, le temperature saranno in ulteriore calo al sud e in rialzo al Centronord ma con valori ancora inferiori alle medie dappertutto. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La perturbazione nord atlantica che negli ultimi giorni ha portato sull’Italia un brusco calo delle temperature associate e intense precipitazioni nel corso del weekend si allontanerà in direzione dei Balcani favorendo un miglioramento del tempo, più evidente nelle regioni occidentali del Paese. Domani, sabato 14 settembre, i venti settentrionali si attenueranno restando ancora piuttosto intensi con un Maestrale anche forte in prossimità delle Isole.

Le temperature saranno in ulteriore calo al sud e in rialzo al Centronord ma con valori ancora inferiori alle medie dappertutto. In questo quadro la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo su parte del Molise e della Puglia.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, sabato 14 settembre 2024, la Protezione Civile ha diramato le seguenti allerte meteo:

Ordinaria criticità per rischio temporali / Allerta gialla:

Molise: Litoranea

Puglia: Gargano e Tremiti

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:

Puglia: Gargano e Tremiti

Meteo, le previsioni per domani, sabato 14 settembre

Domani, sabato 14 settembre, tempo in generale miglioramento con ampie schiarite soprattutto al Nord-Ovest, in Sardegna e sulle regioni del versante tirrenico. Più nuvoloso nelle altre zone con qualche precipitazione isolata sul Gargano e tra il nord della Sicilia e il sudovest della Calabria; nel pomeriggio locali piogge tra Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia e nelle Alpi orientali di confine con neve oltre i 1.500 metri circa. Temperature massime in aumento al Centro-Nord e in Sardegna ma comunque ancora al di sotto delle medie del periodo; in ulteriore calo al Sud e in Sicilia.