Allerta meteo domani venerdì 19 agosto per temporali e maltempo: l’elenco delle regioni a rischio La Protezione civile ha diramato per domani venerdì 19 agosto un avviso di allerta meteo arancione su 2 regioni italiane e allerta meteo gialla su altre 7 per temporali e rischio idrogeologico: l’elenco aggiornato.

Ancora una giornata di maltempo sull'Italia centro-settentrionale. Secondo le previsioni meteo di domani, venerdì 19 agosto, dopo la pioggia degli ultimi giorni, ci saranno ancora temporali accompagnati da grandine e vento forte su metà Penisola.

Per questo la Protezione civile proprio per domani ha lanciato un avviso di allerta meteo arancione per temporali su 2 regioni e un avviso di allerta meteo gialla su altre 7 regioni.

Allerta meteo arancione e gialla venerdì 19 agosto

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le Regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Le precipitazioni, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero causare delle criticità idrogeologiche e idrauliche sulla metà regioni italiane a causa di temporali, anche di forte intensità.

Tra queste, è stata lanciata allerta meteo arancione su Lombardia e Veneto, e allerta meteo gialla su Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, altri settori della Lombardia, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige e Umbria.

Maltempo e allerta meteo domani, tutti i settori a rischio

Come si legge sul sito ufficiale della Protezione civile, per domani, venerdì 19 agosto, è prevista allerta meteo sui seguenti settori divisi per regioni:

Moderata criticità per rischio temporali / allerta arancione :

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Laghi e Prealpi orientali, Alta pianura orientale, Orobie bergamasche, Valcamonica;

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano;

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento.

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola;

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso;

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma;

Lombardia: Appennino pavese, Valchiavenna, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali;

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3;

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia;

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento;

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma;

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica;

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia;

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento;

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.

Le previsioni meteo di domani 19 agosto

Italia ancora spaccata a metà dal punto di vista meteorologico.

Secondo le previsioni meteo di domani, venerdì 19 agosto, dopo il maltempo oggi, che ha provocato almeno due morti e numerosi feriti in Toscana, temporali ci saranno ancora sulle regioni del Centro Nord.

Al Centro sarà nuvoloso, con piogge sparse in tutte le regioni, in particolare Toscana e Lazio al mattino; sono previste piogge anche sulla Sardegna occidentale fino a fine pomeriggio e in Abruzzo in serata. Sarà parzialmente nuvoloso o comunque variabile anche in buona parte del Sud, dove però a farla da padrone sarà ancora il bel tempo.