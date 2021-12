Allerta meteo domani 7 dicembre per maltempo e vento forte: l’elenco delle regioni a rischio La Protezione civile infatti ha lanciato un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche averse valutando per domani 7 dicembre allerta meteo su tre regioni del sud.

A cura di Antonio Palma

Ancora residui di maltempo sull’Italia ed è allerta meteo su parte della Penisola anche per la giornata di domani 7 dicembre. La Protezione civile, infatti, ha lanciato un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche averse che modifica quello in atto oggi e ha valutato per martedì una allerta gialla su tre regioni del sud per rischio temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico. Le regioni interessate sono la Sicilia e parte di Calabria e Basilicata. Sono i residui effetti della perturbazione di origine atlantica che nelle scorse ore ha imperversato su buona parte del centro sud con intensi nubifragi e che domani però andrà via via esaurendosi con rimanenti fenomeni relegati in gran parte su Sicilia settentrionale e costa del Reggino calabrese.

Allerta meteo gialla domani su Sicilia, Calabria e Basilicata

Nel dettaglio, l’avviso di allerta meteo prevede dalle prime ore di domani, martedì 7 dicembre, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali della Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica ma soprattutto forti raffiche di vento. Si segnala infatti il persistere di venti da forti a burrasca nord-occidentali, con raffiche fino a burrasca forte, sulla Sicilia, in estensione a Puglia, Basilicata e Calabria con associate forti mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni in atto e delle previsioni meteo, Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, è stata valutata per la giornata di domani, 7 dicembre, allerta gialla su buona parte della Sicilia, sul settore sud occidentale della Calabria e su alcuni settori della Basilicata.

Tutte le allerte meteo di martedì 7 dicembre

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto