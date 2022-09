Allerta meteo 4 settembre per temporali e maltempo: nove regioni a rischio Nuovo peggioramento del tempo a sud Italia con allerta meteo per la giornata di domenica 4 settembre su diversi settori dell’Italia a causa del rischio temporali.

A cura di Biagio Chiariello

Una perturbazione atlantica avanza in queste ore sul Nord Italiana, e influenzerà le condizioni meteo in molte zone d'Italia anche nella giornata di domani, domenica 4 settembre. Gli effetti si faranno sentire soprattutto al Centro-Sud, con l'eccezione delle estreme regioni meridionali che saranno ancora protette dall'alta pressione.

Maltempo e allerta meteo domenica, nove regioni a rischio

Sulla base delle previsioni meteo, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando per la giornata di domani, domani 4 settembre, una allerta meteo gialla per rischio idraulico e rischio temporali su nove regioni. Nel dettaglio il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo prevede una allerta meteo gialla domenica 4 settembre in Calabria, Lazio, Campania, Puglia, Umbria, Molise, Toscana, Molise e Basilicata.

Previsioni meteo domani

Sole su Calabria, Sicilia e inizialmente anche sul resto del settore ionico. Migliora al Nord dove il rischio di brevi rovesci sarà basso e limitato alle Alpi e all’Emilia Romagna meridionale. Nel resto del Paese maggior instabilità con possibili rovesci o temporali a partire dalle regioni centrali tirreniche e la Campania, ma in estensione in giornata anche al resto del Centro, Basilicata e Puglia. Possibili fenomeni localmente intensi.

Tutte le allerte meteo

Per la giornata di domani, Domenica 4 settembre 2022:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Isole, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Costa

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Isole, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Costa