Allerta caldo, oggi giovedì 1 agosto 12 bollini rossi: temperature fino a 40 grandi al Centro-Sud Resta alta l’allerta caldo sull’Italia, dove l’anticiclone sta facendo sentire i suoi effetti, con temperature vicine ai 40 gradi al Centro-Sud. Come si legge nel bollettino del Ministero della Salute, nella giornata di giovedì 1 agosto saranno 12 le città contrassegnate da bollino rosso. Tra queste, Roma, Milano, Torino e Firenze. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Italia ancora nella morsa del caldo. Secondo quanto riportato dal bollettino del Ministero della Salute, le città contrassegnate oggi, giovedì 1 agosto, con il bollino rosso, l'indicatore sulle ondate di calore che certifica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione, non solo quindi per i soggetti più fragili, saranno 12 (delle 27 prese in considerazione). Tra queste, ci sono Roma e Milano.

Tra i consigli del Ministero per chi abita nelle città da bollino rosso c'è quello di evitare di esporsi al caldo tra le 11 e le 18, di utilizzare correttamente il condizionatore, seguire un'alimentazione leggera, bere molti liquidi e indossare indumenti chiari e leggeri. Potrebbe esserci una tregua dal caldo torrido durante il weekend.

L'elenco delle 12 città da bollino rosso con temperature fino a 40 gradi

Le 12 città contrassegnate da bollino rosso per la giornata di oggi, giovedì 1 agosto, che compaiono nell'elenco diffuso dal Ministero della Salute sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Il Lazio sarà l'unica regione con tutti i capoluoghi di provincia ‘in rosso'.

Le città da bollino giallo e arancione per l'ondata da calore

Oggi invece le città da bollino arancione (livello 2 di allerta) saranno solo 3: Ancona, Campobasso e Verona. Bollino giallo (livello 1) in 10 centri urbani: Bari, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Trieste Venezia.

I bollini nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Nella giornata di oggi torneranno invece a respirare due città, Cagliari e Napoli, dove è previsto bollino verde.

Le previsioni per oggi e quanto durerà il caldo in Italia

Anche nella giornata di giovedì 1 agosto l’anticiclone africano continuerà a condizionare il meteo sull'Italia determinando condizioni di tempo stabile e caldo intenso, specialmente al Centro-Sud dove saranno ancora possibili picchi di 40 gradi e assenza di precipitazioni.

Al Nord, invece, il tempo sarà inizialmente soleggiato, a parte un po’ di nuvole sulle Alpi orientali con locali rovesci nel nord dell’Alto Adige. Nel pomeriggio aumenterà invece l’instabilità lungo l’arco alpino con possibili rovesci e temporali sparsi, soprattutto nel settore centro-orientale, ma in locale estensione alle pianure del Nord-Est tra Veneto ed Emilia.

Le temperature minime rimarranno intorno ai 20-26 gradi e massime in ulteriore aumento fra i 32 e in 38 gradi con picchi anche oltre al Centro-Sud, Isole Maggiori e in Emilia Romagna. Nel weekend potrebbe esserci un graduale miglioramento.