Che tempo farà ad agosto: le tendenze meteo del climatologo Giulio Betti Il caldo torrido e afoso che ha caratterizzato il mese di luglio proseguirà anche ad agosto, con temperature che saranno ovunque superiori alla media del periodo. Intorno alla metà del mese possibili dei brevi break temporaleschi. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Intervista a Giulio Betti Climatologo presso il Consorzio LaMMA (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale) e l’Istituto di Bioeconomia del CNR di Firenze.

A cura di Davide Falcioni

Meglio non farsi troppe illusioni: il caldo torrido che ha investito l'Italia negli ultimi giorni non darà molte tregue nella seconda parte dell'estate ma, al contrario, sarà un leitmotive che ci accompagnerà almeno per un altro mese. Salvo poche eccezioni, infatti, anche agosto – come luglio – sarà interessato da quelle ondate di calore che da anni gli scienziati ci dicono essere una delle conseguenze più evidenti del cambiamento climatico.

Come spiega a Fanpage.it Giulio Betti, climatologo presso il Consorzio LaMMA (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale) e l’Istituto di Bioeconomia del CNR di Firenze, "l'Italia è ancora interessata da un anticiclone di matrice subtropicale desertica che sta mantenendo le temperature 5/7 gradi al di sopra delle medie del periodo. Nella giornata di ieri, martedì 30 luglio, sono state registrate minime eccezionalmente alte; tra i valori più clamorosi i 28,5 gradi di Genova". Si tratta di un dato incredibile soprattutto se si considera che il trend interessa praticamente in tutta la penisola. "Per quanto riguarda le massime abbiamo registrato valori tra i 37 e i 41 gradi al centrosud, tra i 34 e i 37 gradi al nord. Questo è il quadro attuale e non sono previste variazioni significative almeno fino a domani".

Insomma, sarà necessario stringere i denti almeno altre 48 ore prima di poter rifiatare, almeno un po'. "Tra venerdì e domenica – afferma ancora il climatologo – ci aspettiamo il transito di una perturbazione che porterà un progressivo calo termico a partire dal nord Italia per poi interessare anche il centrosud, in particolare il versante adriatico". Insomma, la colonnina di mercurio scenderà finalmente di qualche grado offrendo una piccola tregua.

Va sottolineato che i valori non saranno gradevoli o al di sotto della norma: molto semplicemente, si attesteranno su livelli più vicini alle medie di fine luglio e inizio agosto, quindi comunque molto elevati. "Pertanto – aggiunge Betti – se qualcuno si aspetta un crollo delle temperature e valori al di sotto dei trenta gradi sbaglia". I primi tre o quattro giorni di agosto, dunque, "le temperature saranno leggermente più basse, indicativamente fino a lunedì 5. Al calo termico potrebbero essere associati temporali localmente forti che interesseranno in modo irregolare i rilievi del nord e le aree interne del centrosud".

E il resto del mese? Anche in questo caso Betti è chiaro: "Non facciamoci grandi illusioni. Ad oggi tutti gli indicatori ci dicono che anche il mese di agosto, come luglio, avrà temperature superiori alle medie del periodo. Dobbiamo aspettarci nuove ondate di calore del tenore di quelle osservate finora, anche se saranno possibili dei brevi break temporaleschi intorno alla metà del mese. Insomma, quella del 2024 sarà un'estate che, purtroppo, rientrerà pienamente nei canoni del cambiamento climatico".